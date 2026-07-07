La negativa del Gobierno de México para proceder con la extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha escalado a una crisis diplomática y económica de proporciones mayores. Según el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, la decisión de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum de no entregar al político sinaloense ha tenido repercusiones directas en la relación comercial con Estados Unidos .

El conflicto jurídico por la presunta conspiración con líderes del Cártel de Sinaloa ha provocado, según fuentes de inteligencia, que el presidente Donald Trump tomara medidas de represalia. Entre ellas, destaca la negativa a extender el acuerdo comercial en sus términos actuales , optando por establecer un mecanismo de revisión anual que genera una "enorme incertidumbre económica" y desincentiva la inversión extranjera en territorio mexicano.

El dilema jurídico y la tensión en Palacio Nacional

El caso se remonta al 29 de junio, cuando se cumplieron dos meses de la acusación formal del Departamento de Justicia de EU contra Rocha Moya y otros servidores públicos. La respuesta de México, basada en una supuesta falta de pruebas y una interpretación estricta del artículo 11 del Tratado de Extradición, fue rechazar la captura inmediata.

Riva Palacio destaca que la postura del Gobierno mexicano ha sido cuestionada no solo por Washington, sino por diversos juristas nacionales. Al respecto, el columnista subraya el desequilibrio en la mesa de negociación:

"Estados Unidos considera que México sí incumplió con el Tratado de Extradición, que fue el principal reclamo que le hizo a Sheinbaum el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin... lo que deja el diferendo en un piso desigual con capacidad de fuerza y presión asimétrica en un solo lado".

¿El fin de la mano diplomática?

Washington ha decidido abandonar las rutas graduales de presión diplomática para optar por una estrategia de "mano dura" . Además del golpe al T-MEC, el Departamento del Tesoro ha intensificado sus señalamientos sobre cómo los recursos ilícitos del huachicol financian campañas políticas en México, configurando un escenario donde el gobierno de Sheinbaum se encuentra cada vez más acorralado.

El articulista plantea tres escenarios de alta tensión ante la inacción sobre el caso sinaloense:

Captura internacional : Que Rocha Moya sea detenido si viaja en aguas o cielos internacionales.

Acción de caza recompensas : Una operación privada que lo sustraiga en territorio mexicano.

Operación táctica : Un despliegue similar al que resultó en la captura de Ismael "El Mayo" Zambada.

La estrategia de blindaje y sus riesgos

El texto sostiene que la protección otorgada a Rocha Moya responde a una presión interna heredada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y al temor de un "efecto dominó" . Sheinbaum teme que, al entregar a un primer funcionario, se abra la puerta a una cascada de peticiones sobre otros integrantes del régimen vinculados a grupos criminales.

Sin embargo, esta estrategia de "blindaje" tiene un costo elevado. Riva Palacio concluye que la insistencia en no cooperar puede consolidar ante Washington la percepción de un "patrón sistemático de incumplimiento" en materia de seguridad, lo cual otorgaría a Estados Unidos la justificación necesaria para imponer sanciones específicas y revisar, de manera unilateral, aspectos críticos de la relación bilateral .

Con información de Raymundo Riva Palacio

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