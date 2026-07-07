Si vives o transitas hoy por la ciudad, no olvides el paraguas. Este martes 7 de julio de 2026, las precipitaciones intensas y el cielo nublado dominarán la jornada, afectando tus traslados y actividades al aire libre desde las primeras horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para el occidente del país, confirmando que la inestabilidad atmosférica se mantendrá. Se espera una probabilidad de lluvia que supera el ochenta por ciento .

Las precipitaciones afectarán al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde los habitantes experimentarán un ambiente húmedo. La interacción de canales de baja presión con el ingreso de humedad generará estas condiciones.

Según los reportes meteorológicos, la temperatura máxima alcanzará apenas los 25 grados Celsius por la tarde. La mínima se registró en 17 grados durante la madrugada y la mañana.

La humedad relativa se mantendrá elevada, oscilando entre el setenta y noventa por ciento. Esto provocará una sensación térmica más fresca, especialmente al presentarse ráfagas de viento.

¿Dónde y a qué hora lloverá más?

Las lluvias ligeras comenzaron en la madrugada, pero se intensificarán conforme avance el día. Se prevé que los chubascos fuertes, con actividad eléctrica, ocurran entre las tres y las siete de la tarde .

Municipios como Zapopan y Tlaquepaque registrarán las mayores acumulaciones de agua. En estas zonas, las autoridades ya monitorean los puntos recurrentes de encharcamiento para evitar incidentes.

El viento soplará desde el sur con velocidades de entre cinco y quince kilómetros por hora. Sin embargo, durante las tormentas vespertinas, las rachas podrían superar los treinta kilómetros por hora.

Pese a la nubosidad que cubrirá el cielo tapatío, la radiación ultravioleta alcanzará niveles considerables al mediodía. Los especialistas sugieren aplicar protector solar si se realizan actividades en el exterior.

Recomendaciones de las autoridades

Ante este panorama, Protección Civil de Jalisco emitió recomendaciones preventivas para la población. La principal indicación es evitar cruzar pasos a desnivel, arroyos o calles con corrientes de agua.

Se exhorta a los automovilistas a reducir la velocidad, encender las luces y mantener distancia con otros vehículos. El pavimento mojado incrementa significativamente el riesgo de accidentes viales.

Para los peatones, la sugerencia es usar calzado antiderrapante y resguardarse en lugares seguros durante las tormentas. Evitar refugiarse bajo árboles solitarios es fundamental para prevenir tragedias.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara señala que este patrón es típico de la temporada. Julio es históricamente uno de los meses con mayor precipitación .

Perspectiva para los próximos días

El clima lluvioso no dará tregua, ya que el pronóstico extendido indica que las precipitaciones continuarán en la semana. Las temperaturas se mantendrán estables, sin picos extremos de calor.

Mantenerse informado a través de canales oficiales y planificar traslados con anticipación será clave. La prevención es la mejor herramienta para evitar contratiempos en esta jornada pasada por agua.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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