La Secretaría de Salud capitalina reportó la muerte de la víctima número 32 derivado de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

Se trata de Tiffany Cano González, hija de Misael Cano Rodríguez, quien era trabajador del área de imagen urbana de la alcaldía Iztapalapa, y que también falleció derivado de dicha explosión registrada el pasado 10 de septiembre.

La joven de 17 años de edad había permanecido internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, por más de un mes. Su hijo, Isaí Santiago se mantiene bajo cuidado médico en el Hospital de Tacubaya.

El día del accidente, Misael Cano viajaba en un automóvil junto a su hija Tiffany y su nieto Isaí, cuando los alcanzó el fuego. De acuerdo con la familia, Misael presentó quemaduras en el 100% del cuerpo y fue llevado al Instituto de Nacional de Rehabilitación, donde falleció horas después.

A un mes y 11 días de la explosión de la pipa, la Secretaría de Salud informó que suman 32 personas fallecidas, 5 siguen hospitalizadas (dos de ellos menores de edad) y 47 han sido dadas de alta.

Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la "abuela heroína" por haber salvado a su nieta, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada.

