"Brother Wang" es recapturado en Cuba tras fuga en CDMX

Tres meses después de que se fugó del arresto domiciliario en la Ciudad de México, Zhi Dong Zhang, el chino conocido como "Brother Wang", abastecedor de fentanilo para los cárteles de Sinaloa y Nueva Generación, fue detenido en Cuba, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Las autoridades cubanas ya notificaron a México la recaptura del "Brother Wang", quien será trasladado a nuestro país una vez que concluyan los trámites para su entrega.

Zhi Dong Zhang burló a la Guardia Nacional

En julio pasado, Dong Zhang se le fugó a la Guardia Nacional del arresto domiciliario, medida cautelar que se le dictó en el marco del proceso de extradición a los Estados Unidos, al que estaba sujeto.

Se fugó durante la madrugada de su casa de Tlalpan por un túnel que comunicaba con una propiedad contigua.

Para ello inutilizó su brazalete electrónico –destrozándolo– y burló la vigilancia de la Guardia Nacional, cuyos agentes sólo realizaban vigilancia en el exterior de la vivienda ubicada al sur de la Ciudad de México, sin conocer lo que sucedía al interior.

"Brother Wang" huyó al estilo "Chapo"

Las investigaciones refieren que tres personas externas lo ayudaron a huir, en una maniobra que fue comparada con el escape del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, del penal de máxima seguridad del Altiplano, en julio de 2015.

Cabe destacar que ese mismo día, una Corte Federal de Georgia, Estados Unidos, emitió una nueva orden de aprehensión contra Dong Zhang por lavado de al menos 20 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Tras su fuga, en los primeros días de agosto, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez que librara orden de aprehensión contra el ciudadano chino por el delito de "resistencia de particulares", al quitarse el dispositivo de localización que le fue impuesto.

Te puede interesar: Día de Muertos en Zapopan: Vive una noche de tradición y café en el Bosque El Centinela

Sin embargo, el juez del Reclusorio Oriente se declaró incompetente para conocer del asunto, decisión que ya fue impugnada por la FGR ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV