Miércoles, 22 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Cómo sería el billete de 2000 pesos, según la IA? (FOTO)

La inteligencia artificial crea una imagen con los componentes temáticos previstos por el Banxico

Por: Elsy Angélica Elizondo

Conoce cómo la IA crea el billete de dos mil pesos según las especificaciones del Banxico. EL INFORMADOR / ARCHIVO / CANVA

Conoce cómo la IA crea el billete de dos mil pesos según las especificaciones del Banxico. EL INFORMADOR / ARCHIVO / CANVA

Si el billete de 2000 pesos existiera, sería una pieza que combinaría historia, arte y tecnología. De acuerdo con el diseño conceptual previsto por el Banco de México (Banxico) dentro de la familia G de billetes, la inteligencia artificial lo recrea como una obra que celebra la literatura y la riqueza natural del país.

En el anverso aparecerían Octavio Paz y Rosario Castellanos, dos de las voces más influyentes de las letras mexicanas del siglo XX. Su inclusión simbolizaría la unión entre el pensamiento crítico y la sensibilidad poética que marcaron a toda una generación. Los retratos estarían acompañados por fragmentos caligráficos y relieves que, bajo la luz, revelarían versos emblemáticos de ambos escritores, reforzando la idea de que la palabra también tiene valor. 

LEE: Nuevo billete de 2000 pesos, Banxico aclara el rumor sobre su emisión

El reverso mostraría el paisaje agavero de Tequila, Jalisco, con el murciélago magueyero en pleno vuelo sobre una plantación de agaves, en representación del equilibrio entre naturaleza y tradición. La IA lo imagina en tonos azul verdoso y con detalles tornasolados, donde cada reflejo recordaría la conexión entre la tierra y la cultura mexicana. 

 BANXICO
 BANXICO

Su formato sería ligeramente más grande que el billete de mil pesos, con texturas diferenciadas para facilitar su reconocimiento y materiales más duraderos. Incorporaría ventanas transparentes, hilos dinámicos y tintas que cambian de color, elementos que lo harían prácticamente imposible de falsificar.

Aunque el Banco de México aún no ha confirmado su emisión, la inteligencia artificial lo proyecta como un homenaje al México contemporáneo: un país que honra su pasado, abraza la innovación y reconoce que la cultura también tiene valor monetario. Así, más que un medio de pago, este billete sería un símbolo tangible de identidad nacional y orgullo literario. 

Esta imagen fue creada con IA basada en el diseño conceptual de Banxico. ESPECIAL 
Esta imagen fue creada con IA basada en el diseño conceptual del Banxico. ESPECIAL 

Consulta más información en este enlace: https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BD73A5FCA-BB2D-F012-39D3-FDAFA7BD5F83%7D.pdf 

EE

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones