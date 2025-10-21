Gran Venta Nocturna Sears: Conoce las fechas, los horarios y los descuentos

La temporada de descuentos más esperada está por comenzar. Este fin de semana, Sears lanza su Gran Venta Nocturna, una oportunidad única para aprovechar precios especiales, beneficios exclusivos y horarios extendidos que harán de tus compras una experiencia mucho más cómoda y conveniente.

Horarios especiales para que compres sin prisas

Durante esta edición, las tiendas Sears extenderán su horario el viernes 24 y sábado 25 de octubre hasta las 22:00 horas , ideal para quienes prefieren comprar por la noche o aprovechar el fin de semana.

Además, si prefieres hacer tus compras desde casa, también encontrarás todas las promociones en línea, con la ventaja de envío gratis en compras desde 299 pesos y la opción de recoger en tienda en solo dos horas.

Descuentos de hasta el 50% y meses sin intereses

Durante estos cuatro días, encontrarás promociones irresistibles en todos los departamentos. Algunos de los más destacados incluyen:

Hasta 50% en moda y pantallas

Hasta 52% en línea blanca

Hasta 45% en muebles

Hasta 25% en colchones

Y si piensas financiar tus compras, puedes aprovechar hasta 20 meses sin intereses con Tarjeta Sears y bancos participantes.

Mira aquí más productos: https://www.sears.com.mx/c/venta-especial/

El momento perfecto para adelantar tus compras navideñas

Si quieres evitar las compras de último minuto, esta venta es ideal para adquirir regalos , preparar tu outfit festivo o incluso renovar tu hogar antes de las fiestas. Estarán disponibles marcas destacadas como Apple, Calvin Klein, Adidas, LG, Samsung, Levi’s, Tous, Carolina Herrera, Spring Air, Nespresso, Lenovo, entre muchas otras.

Ya sea que busques renovar tu guardarropa, redecorar tu espacio o simplemente darte un gusto, la Gran Venta Nocturna de Sears tiene opciones para todos los gustos y necesidades.

No lo dejes pasar, marca las fechas, arma tu lista de compras y prepárate para aprovechar cada oferta. ¡La Gran Venta Nocturna Sears llega con todo!

