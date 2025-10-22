Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica qu e un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como fuertes en Puebla, además de chubascos en San Luis Potosí y Veracruz.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur de México. A su vez, un canal de baja presión en combinación con una vaguada en altura ubicada al noreste de la península de Yucatán, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada.

Además, durante esta mañana, las temperaturas mínimas serán de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Se espera que el frente frío número 9 se desplace hacia el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar al país.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 22 de octubre de 2025:

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Te puede interesar: Asiste al Festival del Cempasúchil en Tlajomulco; estas son las fechas

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV