En los próximos días será Halloween y después Día de Muertos, por lo que muchas personas gustan de visitar lugares "embrujados" y actividad paranormal. Aunque hay muchos sitios en todo México en los que las personas hablan de la presencia de fantasmas, brujas, demonios, duendes y otros entes, aquí te traemos 5 lugares que debes visitar para llevarte un "buen susto".

1. Real de Catorce, San Luís Potosí

Este pueblo mágico guarda historias de fantasmas y demonios en sus calles y dentro de sus antiguos edificios. Unos años atrás fue un centro minero de oro y plata, pero cuando los recursos se terminaron, a inicios del siglo XX, quedó abandonado por completo.

Esto hizo que se convirtiera en un pueblo fantasma.

Entre sus leyendas, se escucha una sobre el Jergas. Muchas personas afirman haber visto el alma en pena de este pobre minero que murió trabajando en la mina.

En el panteón del pueblo y hasta en algunos de los antiguos edificios transformados hoteles, mencionan algunas personas que se pueden ver sombras y escuchar voces.

2. Isla de las Muñecas, Xochimilco

Las trajineras de Xochimilco son uno de los lugares más concurridos en Ciudad de México. Cientos de personas pasean por el lago mientras cantan, comen y beben.

En uno de sus canales hay una chinampa, uno de los sitios más aterradores de Xochimilco: la Isla de las Muñecas. Aquí hay una casa que le perteneció a un señor llamado Julián Santana Barrera, el vigilante de la isla. Un día encontró, a las orillas de las chinampas, el cadáver de una niña que murió ahogada enredada entre los lirios del canal. Se dice que en su honor decidió llenar la isla con cientos de muñecas.

3. Lago de Camécuaro, Michoacán

Alrededor de 1,400 metros cuadrados abarca el Lago de Camécuaro, en Michoacán. El parque nacional que lleva el mismo nombre resguarda una historia de amor que terminó en tragedia.

La historia comienza con la princesa Huanita, quien estaba enamorada de Tangáxhuan, sobrino y heredero de Tariácuri, fundador del Imperio purépecha. Aunque su amor era puro, la relación no pudo ser debido a que ella fue secuestrada por un sacerdote llamado Candó. Como nunca más pudo ver a su amado, la princesa no paraba de llorar, por lo que, de sus lágrimas, surgió el Lago Camécuaro.

Algunas personas cuentan haber visto a esta mujer rondar por el lago, cazando a gente que se mete a nadar para jalarlos de los pies y ahogarlos para así tenerlos de por vida.

4. Casa de los tubos, Monterrey

En los años sesenta un padre y su hija en silla de ruedas llegaron a Monterrey para comenzar una vida juntos. El señor ordenó construir una casa con rampas para que la joven pudiera andar sin problemas por el lugar.

La construcción inició sin ningún contratiempo, pero con el paso de los días los trabajadores murieron de forma misteriosa. A pesar de las circunstancias, la construcción concluyó. Cuando el papá y la hija por fin se mudaron a la casa, más sucesos inexplicables sucedieron.

Un día, de la nada, la niña se cayó desde la azotea perdiendo la vida. Días después, en medio de la locura, el papá decidió quitarse la vida. Tras esto, la casa quedó abandonada. Hay personas que aseguran que dentro aparecían fantasmas.

5. La Rumorosa, Baja California

A finales del siglo pasado le decían “la carretera de la muerte”, por los accidentes que causaron sus curvas cerradas y peligrosas. Todavía quedan restos de autos y camiones de carga atrapados entre los barrancos. Hay otras leyendas: dicen que varios traileros han visto un soldado fantasma que los acompaña durante el trayecto de curvas.

Se llama La Rumorosa por el sonido que el viento produce al golpear las formaciones rocosas que la rodean.

