La Comisión Federal de Electricidad (CFE) transformó radicalmente la manera en que los mexicanos acceden a la red mediante su programa Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT). Esta ambiciosa iniciativa ofrece conexión gratuita en más de 91 mil espacios públicos de todo el país, incluyendo plazas principales, hospitales generales, escuelas rurales y estaciones de transporte masivo como el Metrobús.

Y si bien este proyecto de la CFE despertó el interés de millones de mexicanos ya que la iniciativa promete conexión a Internet gratuita a través de miles de puntos de conexión dispersos en todo México, muy pocas personas saben cómo conectarse y checar las zonas con disponibilidad de red… ¡esto es todo lo que tienes que saber!

¿Cómo conectarte al Internet de la CFE GRATIS desde tu celular?

El proyecto de la CFE busca democratizar el acceso a la información y mantener comunicadas a millones de personas sin costo alguno. Conectarte a esta red pública exige un proceso rápido y directo: ¡sólo sigue este PASO a PASO!

Primero, activa la función Wi-Fi en tu teléfono celular, tableta o computadora portátil.

Segundo, abre la lista de redes disponibles y localiza la opción nombrada "CFE Internet" o "CFE Internet para Todos".

Tercero, selecciona dicha red; el sistema abrirá automáticamente una ventana emergente donde debes leer y aceptar los términos y condiciones de uso.

Al presionar el botón de "Entrar", tu dispositivo establecerá la conexión de inmediato.

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Cómo checar las zonas con señal CFE en tu ciudad

Localizar un punto de acceso cercano resulta sumamente sencillo gracias a las herramientas digitales que la CFE habilitó para toda la población. Los interesados deben ingresar al portal web oficial cfeinternet.mx desde cualquier navegador y dirigirse a la sección del mapa de cobertura. Este mapa interactivo permite filtrar la búsqueda por estado y municipio, mostrando con precisión milimétrica las ubicaciones exactas de las antenas activas en tu comunidad.

La plataforma detalla incluso el tipo de tecnología disponible en cada punto específico, garantizando que los ciudadanos planifiquen su conexión, optimicen su tiempo y encuentren la señal más fuerte en su entorno inmediato sin dar vueltas innecesarias.

¿Por qué la CFE regala internet ahora?

El Gobierno de México impulsó este proyecto monumental para erradicar la brecha digital histórica que marginaba a las comunidades rurales y periféricas del desarrollo tecnológico. Durante décadas, las empresas de telecomunicaciones privadas evitaron invertir en zonas de baja densidad poblacional debido a la falta de rentabilidad económica, dejando a millones de mexicanos en el aislamiento digital.

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Para solucionar este grave problema, las autoridades crearon la subsidiaria CFE TEIT , aprovechando la inmensa infraestructura eléctrica ya existente en el país, como los miles de postes y el extenso cableado, para instalar equipos de telecomunicación de última generación. Este esfuerzo sin precedentes emula iniciativas internacionales exitosas donde el Estado asume el rol de proveedor de servicios básicos para garantizar el derecho humano a la conectividad y la información.

Para lograr esta hazaña técnica a nivel nacional, los ingenieros de la CFE implementaron tres tecnologías distintas que se adaptan perfectamente a la compleja geografía mexicana. Utilizan la red compartida 4G para brindar cobertura en áreas urbanas y semiurbanas, instalan fibra óptica para garantizar alta velocidad de transmisión en puntos estratégicos, y despliegan conexión satelital para llegar a las regiones montañosas o selváticas más remotas del territorio.

Estos conceptos técnicos significan, en palabras sencillas, que la señal de internet viaja por los cables de luz convencionales, vuela por el aire mediante antenas celulares modernas, o rebota directamente desde el espacio, asegurando que ningún rincón del país se quede sin acceso a la supercarretera de la información.

¿Qué medidas de seguridad debes seguir al navegar en la red gratuita de la CFE?

Navegar en la red gratuita de la CFE ofrece grandes ventajas cotidianas, pero los expertos en ciberseguridad recomiendan tomar precauciones básicas al utilizar cualquier conexión pública.

Evita ingresar contraseñas bancarias, no realizar compras en línea con tarjetas de crédito o evitar compartir información personal confidencial mientras utilizas este servicio abierto son algunos de los consejos más publicados por los expertos.

La red prioriza el acceso comunitario y la comunicación esencial, por lo que resulta perfecta para consultas rápidas, lectura de noticias, tareas escolares o envío de mensajes de texto. Mantén siempre actualizado el sistema operativo de tu celular, utiliza un antivirus confiable y emplea aplicaciones con cifrado de extremo a extremo , como WhatsApp, para proteger tu privacidad al máximo mientras disfrutas del internet gratuito.

JM