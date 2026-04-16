¿CFE visita tu casa de forma inesperada? Señales para saber si es real o una estafa

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) lanzó una alerta para todos los usuarios en México. El objetivo principal es el de frenar la ola de fraudes y proteger la economía de las familias mexicanas.

Recientemente, se han detectado personas que se hacen pasar por empleados de la compañía para exigir dinero. Por ello, el pasado 2 de abril, la dependencia lanzó un protocolo de seguridad que todas las personas deben conocer y aplicar por seguridad.

Falsos trabajadores acuden a los domicilios exigiendo pagos en efectivo o amenazando con cortar el servicio. Esto ocurre a plena luz del día, sorprendiendo a los ciudadanos en sus propios hogares.

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Para combatir este delito, las Divisiones de Distribución a nivel nacional han coordinado esfuerzos para identificar patrones comunes de estafa y fortalecer las medidas preventivas y alertar a la población.

¿Cómo identificar a un verdadero trabajador? La CFE revela las señales a tener en cuenta

El primer paso para no caer en la trampa es la observación detallada. Todo el personal legítimo de la CFE tiene la obligación estricta de portar su uniforme oficial en todo momento durante su jornada.

Además del uniforme, los empleados deben llevar consigo una credencial oficial visible. Esta identificación tiene que incluir una fotografía vigente del trabajador y los logotipos institucionales claramente impresos.

Como usuario, tienes todo el derecho de solicitar esta credencial antes de atenderlos o dejarlos revisar tu medidor. Incluso, la autoridad confirma que puedes tomarle una fotografía a la identificación como medida de respaldo y seguridad.

Si la persona se niega a mostrar su gafete o se molesta ante tu petición, es una clara señal de alerta. Cierra la puerta de inmediato y no proporciones ningún tipo de información personal o financiera.

No se cobran pagos en efectivo a domicilio

El fraude más común consiste en exigir dinero rápido para "evitar un corte" o "arreglar una falla en el medidor". La CFE es tajante en este punto: ningún empleado puede cobrar en tu casa.

Los pagos legítimos por el servicio de energía eléctrica jamás se realizan entregando efectivo a una persona física. Esta es la principal táctica psicológica que utilizan los estafadores para robarte tu dinero.

Para liquidar tu recibo, debes acudir únicamente a los centros autorizados o sucursales establecidas. También puedes utilizar los canales de pago institucionales, como la aplicación móvil oficial, el portal web o los cajeros automáticos de la empresa.

Si alguien te pide dinero en mano, estás ante un intento directo de extorsión. No cedas ante presiones, gritos ni amenazas de suspensión inmediata del suministro eléctrico.

Así puedes verificar avisos de la CFE y denunciar anomalías

A veces, los estafadores dejan documentos falsos o notificaciones apócrifas en tu puerta. Antes de asustarte o realizar cualquier pago apresurado, debes confirmar la veracidad de ese papel directamente con la compañía.

Estos son los pasos exactos que debes seguir si recibes una visita sospechosa o un aviso dudoso en tu hogar:

Llama al 071: Es el número oficial y gratuito de atención telefónica. Proporciona tu número de servicio para que un operador verifique si existe alguna orden legítima de revisión en tu domicilio.

Es el número oficial y gratuito de atención telefónica. Proporciona tu número de servicio para que un operador verifique si existe alguna orden legítima de revisión en tu domicilio. Toma evidencia fotográfica: Si te dejan un documento extraño, tómale una foto junto con tu medidor. Esto te servirá para tener pruebas sólidas al momento de reportar el incidente.

Si te dejan un documento extraño, tómale una foto junto con tu medidor. Esto te servirá para tener pruebas sólidas al momento de reportar el incidente. Acude a una sucursal: Si fuiste víctima o detectaste un intento de fraude en tu colonia, dirígete a las oficinas más cercanas para levantar el reporte correspondiente con un ejecutivo.

Si fuiste víctima o detectaste un intento de fraude en tu colonia, dirígete a las oficinas más cercanas para levantar el reporte correspondiente con un ejecutivo. Denuncia formalmente: En casos graves de acoso o robo, la empresa recomienda presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes para que se investigue y persiga el delito.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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