En 2026, pagar el recibo de luz es más fácil que nunca gracias a las opciones digitales de la Comisión Federal de Electricidad. Ya sea desde tu celular, computadora o app bancaria, puedes consultar, descargar y liquidar tu factura en minutos, sin filas y con mayor seguridad. Sin embargo, ¿qué hacer en caso de un cobro indebido?

En esta nota te explicamos cómo hacerlo y qué pasos seguir si detectas un cobro de más.

¿Cómo pagar el recibo de CFE desde el celular?

La forma más práctica es a través de la app CFE Contigo, disponible para Android y iOS. Después de instalarla:

Regístrate con tus datos.

Vincula tu número de servicio.

Accede al apartado de pagos.

Elige tu método (tarjeta o domiciliación).

Confirma la operación.

Al completar el pago, recibirás un comprobante digital dentro de la app y por correo electrónico. Normalmente, el pago se refleja en un plazo de 24 a 48 horas. Si no aparece, es importante guardar tu comprobante y comunicarte al 071.

Además, desde el sitio de CFE, en la sección “Mi Espacio”, puedes consultar tu consumo, descargar recibos y pagar con tarjeta o transferencia. Verifica siempre que el dominio termine en cfe.mx.

Por otro lado, algunos bancos y plataformas digitales permiten pagar ingresando tu número de servicio o escaneando el código de barras. Solo asegúrate de que el pago esté dirigido correctamente a CFE y paga al menos 3 días antes de la fecha límite para evitar recargos o cortes.

Cómo evitar fraudes al pagar CFE en línea

Los intentos de fraude digital van en aumento, así que estas son nuestras recomendaciones:

Verifica que el sitio tenga candado de seguridad.

Evita enlaces sospechosos o acortados.

Nunca compartas datos bancarios por WhatsApp o SMS.

CFE no solicita pagos por mensajes o redes sociales.

También hay que revisar tu historial de pagos frecuentemente y cambiar contraseñas si detectas algo inusual.

¿Te llegó un recibo con cobro excesivo?

Si notas un monto fuera de lo normal, puedes presentar una aclaración sin costo a través de las siguientes formas:

Vía telefónica

Llama al 071, explica tu caso y solicita un folio de seguimiento. Desde la app o portal

Entra a la sección de “Aclaraciones” y adjunta tu recibo junto con evidencia. Atención presencial

Acude a una sucursal de CFE con tu recibo.

Solo necesitas tu número de servicio. No es obligatorio presentar documentos personales. El proceso de revisión suele tomar entre 5 y 10 días hábiles. Si no recibes respuesta, puedes dar seguimiento con tu folio o acudir a PROFECO para levantar una queja.

Recomendaciones para evitar que suba tu recibo de la CFE

Ante la entrante ola de calor en México, la CFE recomienda adoptar hábitos que cuiden el bolsillo familiar como:

Aprovechar la ventilación natural en casa

Apagar y desconectar aparatos que no se utilicen

Moderar el uso de aire acondicionado y ventiladores

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

