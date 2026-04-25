En 2026, pagar el recibo de luz es más fácil que nunca gracias a las opciones digitales de la Comisión Federal de Electricidad. Ya sea desde tu celular, computadora o app bancaria, puedes consultar, descargar y liquidar tu factura en minutos, sin filas y con mayor seguridad. Sin embargo, ¿qué hacer en caso de un cobro indebido?En esta nota te explicamos cómo hacerlo y qué pasos seguir si detectas un cobro de más.La forma más práctica es a través de la app CFE Contigo, disponible para Android y iOS. Después de instalarla:Al completar el pago, recibirás un comprobante digital dentro de la app y por correo electrónico. Normalmente, el pago se refleja en un plazo de 24 a 48 horas. Si no aparece, es importante guardar tu comprobante y comunicarte al 071.Además, desde el sitio de CFE, en la sección “Mi Espacio”, puedes consultar tu consumo, descargar recibos y pagar con tarjeta o transferencia. Verifica siempre que el dominio termine en cfe.mx.Por otro lado, algunos bancos y plataformas digitales permiten pagar ingresando tu número de servicio o escaneando el código de barras. Solo asegúrate de que el pago esté dirigido correctamente a CFE y paga al menos 3 días antes de la fecha límite para evitar recargos o cortes.Los intentos de fraude digital van en aumento, así que estas son nuestras recomendaciones:También hay que revisar tu historial de pagos frecuentemente y cambiar contraseñas si detectas algo inusual.Si notas un monto fuera de lo normal, puedes presentar una aclaración sin costo a través de las siguientes formas:Solo necesitas tu número de servicio. No es obligatorio presentar documentos personales. El proceso de revisión suele tomar entre 5 y 10 días hábiles. Si no recibes respuesta, puedes dar seguimiento con tu folio o acudir a PROFECO para levantar una queja.Ante la entrante ola de calor en México, la CFE recomienda adoptar hábitos que cuiden el bolsillo familiar como:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO