La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó este martes 28 de abril del 2026 beneficios netos de 130 mil 740 millones de pesos al cierre auditado de 2025, aunque también reconoció que sus costos de operación subieron debido a los precios a la alza del gas natural.

En un comunicado, la CFE destacó que este resultado equivale a un margen de 19.2 %, lo que, según la empresa pública, "esto contribuye a fortalecer el patrimonio de la CFE y a mejorar los indicadores de rentabilidad".

Por otro lado, la paraestatal informó que en 2025 sus ingresos totales alcanzaron una cifra récord de 681 mil 999 millones de pesos, un crecimiento anual de 2.2 % frente a 2024 y un aumento promedio anual de 3.2 % desde 2018.

Los ingresos por venta de energía representaron 76.6 % del total y crecieron 2.3 % anua l, impulsados por la demanda en los sectores de suministro calificado, doméstico y comercial, que aumentaron 30.9 %, 7.2 % y 3.8 %, respectivamente.

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Además, los segmentos asociados a la venta de combustibles a terceros y al transporte de energía registraron ingresos por 39 mil 585 millones de pesos , un incremento de 38.9 % frente al ejercicio previo, explicado por el aumento de los precios internacionales del gas natural, derivado de factores estacionales y climáticos.

En cuanto a la deuda, la CFE indicó que, al cierre de 2025, la deuda de corto plazo disminuyó un 36 %, lo que redujo las presiones de liquidez para los siguientes doce meses. También reportó una baja de 10.2 % en el nivel de apalancamiento financiero.

Los costos y gastos de operación ascendieron a 575 mil 123 millones de pesos al cuarto trimestre de 2025, un aumento anual de 12.7 %, debido al alza de 34.8 % en el precio del gas natural, que afectó tanto a la CFE como a los Productores Externos de Energía, sus generadores privados.

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La empresa también reportó beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, en inglés) por 200 mil 624 millones de pesos, con un margen de 29.4 % sobre los ingresos totales.

"A poco más de un año de haber iniciado la presente administración (de la Presidenta Claudia Sheinbaum), los resultados obtenidos durante el ejercicio 2025 evidencian el fortalecimiento de la salud operativa y financiera de la CFE, al cumplir con el compromiso, como Empresa Pública del Estado, de promover la justicia y la seguridad energética en todo el territorio nacional", concluyó la CFE.

JM