SAMU Jalisco realiza traslado urgente de un pasajero tras volcadura de camión en Nayarit

Este viernes el Gobierno de Jalisco dio a conocer que a través de la Secretaría de Salud, atiende las necesidades de las y los ciudadanos afectados por la volcadura de un camión turístico en Amatlán de Cañas, Nayarit, en estrecha coordinación con el Gobierno del Estado de Nayarit desde el momento en que se tuvo conocimiento del suceso.

Además, dijo, desde el primer momento que se tuvo conocimiento de los hechos el equipo de regulación del SAMU Jalisco se coordinó con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM Nayarit) para la atención de 21 personas; de ellas, 20 fueron clasificadas como urgencias relativas por diversos politraumatismos.

"Ante el accidente ocurrido en la carretera San Marcos– Amatlán de Cañas, en el estado de Nayarit, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), en coordinación con el CRUM de Nayarit, gestionó de forma inmediata el traslado de los paseantes heridos a unidades médicas de la región y del Área Metropolitana de Guadalajara, tras la volcadura del camión en el que viajaban", notificó el gobierno de Jalisco en un comunicado.

Asimismo, señalaron las autoridades jaliscienses, se realizó el traslado de un hombre de 38 años, con contusión torácica y en estado grave, a un hospital del IMSS en Tala.

Coincidió con las cifras ofrecidas por el Gobierno de Nayarit al corte de las 15:00 horas, donde de manera preliminar sumaban ya 11 personas quienes perdieron la vida en el percance, ocurrido aproximadamente a las 9:30 horas de este viernes, en la carretera ramal libre Amatlán de Cañas, Nayarit–San Marcos, Jalisco, a la altura del kilómetro 7+500.

"Los sistemas de atención médica de urgencias de ambas entidades mantienen trabajo en conjunto y comunicación permanentes", añadió el Gobierno de Jalisco en el comunicado.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento por ambas autoridades estatales, el percance se registró a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas, donde la unidad de turismo de la línea “Transportation” volcó fuera de la cinta asfáltica. La misma transportaba pasajeros procedentes del estado de Jalisco, quienes se dirigían a un centro recreativo en Nayarit.

YC