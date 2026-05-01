Asciende el número de fallecidos por volcadura de camión en Nayarit; esta es la lista de lesionados

Luego de que se diera a conocer la volcadura de un camión de turismo en el poblado de Amatlán de Cañas, en Nayarit, las autoridades de aquella entidad informaron que las víctimas mortales por este hecho incrementaron a 11.

El percance se dio alrededor de las 09:30 horas de esta mañana, dejando como saldo preliminar seis personas fallecidas en el sitio donde ocurrieron los hechos, además de por lo menos 25 personas lesionadas.

El percance se registró a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas. Los pasajeros, procedentes del estado de Jalisco, se dirigían a un centro recreativo en Nayarit.

Sin embargo, para el corte de las 15:00 horas el Gobierno de Nayarit ofreció nueva información , detallando que los fallecidos habían ascendido a 11 personas : seis en el lugar de los hechos y cinco más en los nosocomios donde eran atendidas.

Al confirmar que las víctimas son originarias de Jalisco, el Gobierno de Nayarit confirmó que se mantiene en comunicación con las autoridades locales para establecer la comunicación y traslados que lleguen a ser necesarios.

"Las autoridades continúan trabajando de manera coordinada para recabar información precisa y garantizar el adecuado desarrollo de las investigaciones. Conforme avancen las indagatorias, la información será actualizada y comunicada de manera puntual a la ciudadanía", afirmaron las autoridades nayaritas en el comunicado.

"Elementos de la Policía de Investigación, agentes del Ministerio Público y peritos, en coordinación con diversas corporaciones de emergencia y seguridad, realizan las diligencias correspondientes , así como labores de atención, procesamiento de la escena y apoyo a las personas afectadas", añadió el documento.

Lista de lesionados

También se dio a conocer la lista de personas lesionadas, quien se encuentran en distintos hospitales de la región, siendo las siguientes:

-Dereck Uriel Hernández Núñez, 2 años

⁃Valeria Núñez Flores, 22 años

⁃ Jonathan Uriel Hernández Corona, 28 años

-Saúl Ríos Estrada, 23 años

-Diego Armando Gallegos, 23 años

-María de Jesús Navarro Herrera, 42 años

-Andrés Rodríguez Gutiérrez, 39 años

-Jairo Jesús Rodríguez Navarro, 8 años

-Luz Elena Mendoza, 25 años

-Paola Núñez Flores

-Juan Milán García

-María Guadalupe Reyes Gutiérrez, 35 años

-Camila Jiseel Alcalá Reyes, 13 años

-Alejandro Ibisai Cuevas Osegueda, 12 años

-Ruth Selene Osegueda Mejía, 45 años

-Rodrigo Rodríguez Gutiérrez, 38 años

YC