En un contexto donde la conectividad se ha vuelto esencial para la vida cotidiana, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene activa su estrategia para reducir la brecha digital en el país mediante la entrega de chips con internet gratuito durante abril de 2026. El programa, operado a través de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), está dirigido a sectores vulnerables que no cuentan con acceso a servicios privados de telefonía móvil.

La iniciativa busca garantizar que más personas puedan acceder a herramientas digitales indispensables para estudiar, trabajar, comunicarse y realizar trámites oficiales. En ese sentido, el chip representa una alternativa funcional para mantenerse conectado sin costo, especialmente en comunidades con limitaciones económicas o de infraestructura.

¿Qué incluye el chip con internet gratis?

El apoyo otorgado por la CFE contempla un paquete básico de conectividad que permite cubrir necesidades esenciales. El chip incluye 5 gigabytes de navegación en internet, suficientes para realizar búsquedas, consultar correos electrónicos, utilizar redes sociales y acceder a plataformas educativas o de información.

Además, el beneficio incorpora mil 500 minutos para llamadas, con cobertura tanto nacional como hacia Estados Unidos y Canadá , lo que amplía las posibilidades de comunicación para usuarios con familiares en el extranjero. A esto se suman 500 mensajes SMS , ofreciendo una alternativa adicional para mantenerse en contacto.

Requisitos para obtener el chip en abril 2026

Para acceder a este apoyo, es necesario cumplir con ciertos criterios definidos por las autoridades. El principal requisito es ser beneficiario de algún programa social del Gobierno de México. Asimismo, los interesados deberán presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP), una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio.

También se solicita contar con un teléfono celular desbloqueado, compatible con el uso del chip. En el caso de menores de edad, será necesario presentar el acta de nacimiento como parte de la documentación requerida. La CFE ha señalado que los requisitos pueden ajustarse dependiendo de la entidad federativa.

¿Dónde y cómo se entrega?

La distribución de estos chips se realiza de forma presencial a través de convocatorias locales, módulos temporales y jornadas organizadas en conjunto con las delegaciones del Bienestar. Por ello, es fundamental que los interesados se mantengan atentos a los anuncios oficiales, donde se detallan fechas, ubicaciones y procedimientos específicos para cada región.

La Comisión Federal de Electricidad indicó que la información se difunde mediante sus canales institucionales, por lo que recomendó evitar intermediarios o gestores externos.

Con esta estrategia, el Gobierno federal refuerza su apuesta por la inclusión digital, en un país donde el acceso a internet sigue siendo un factor determinante para el desarrollo educativo, económico y social. El programa de chips gratuitos se perfila así como una herramienta clave para acortar la desigualdad tecnológica en México.

YC