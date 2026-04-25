CFE confirma fecha de inicio de la tarifa de verano 2026, ¿subirá el recibo de luz?

Ante la llegada del calor a México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó desde el pasado mes de marzo la activación de su esquema de apoyo anual. Este beneficio busca proteger la economía de millones de familias durante los meses más sofocantes y evitar que suba su recibo de luz.

La tarifa de verano es un subsidio diseñado para ampliar los rangos de consumo de energía a un costo menor. Esto ocurre porque las altas temperaturas obligan a los hogares a encender sistemas de enfriamiento de manera constante.

De acuerdo con el boletín oficial emitido por la CFE, este apoyo llegará a 20.8 millones de usuarios domésticos. Esto representa el 42% del total de clientes a nivel nacional que cuentan con un contrato de bajo consumo.

El objetivo principal es evitar que el precio por kilowatt-hora (kWh) se dispare al cambiar de rango básico a intermedio o excedente. Sin embargo, la dependencia advierte que este beneficio no es un pase libre para derrochar electricidad.

¿Cuándo inicia el subsidio y en qué estados aplica?

El periodo de aplicación no es igual para todo el país, ya que depende de las condiciones climáticas de cada localidad. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es la encargada de medir y reportar estas temperaturas.

X / @CFEmx

El apoyo se mantendrá activo durante los seis meses consecutivos más cálidos del año, concluyendo el 31 de octubre. No necesitas hacer ningún trámite engorroso; el ajuste a tu favor se refleja automáticamente en tu recibo.

Conoce las clasificaciones: ¿Qué tarifa te corresponde?

El esquema de la CFE no es uniforme, sino que se divide en seis categorías distintas, las cuales son 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F. Estas categorías se determinan con base en la temperatura media mínima registrada durante el verano en cada región, es decir, mientras más altas sean las temperaturas promedio, mayor será el rango de consumo subsidiado permitido antes de que aumente el costo del servicio eléctrico.

¿Cómo saber si recibirás el apoyo y quiénes quedan fuera?

Para confirmar si tu hogar cuenta con este beneficio, solo debes revisar tu recibo de luz actual. En la parte frontal, justo debajo de tus datos personales, aparecerá la tarifa asignada a tu domicilio.

Consejos para ahorrar energía y dinero en la temporada de calor

Para que el calor no derrita tu presupuesto, te compartimos estas recomendaciones:

Ajusta el termostato: Mantén tu aire acondicionado entre los 24°C y 26°C. Cada grado menos aumenta el consumo hasta un 8 por ciento.

Mantén tu aire acondicionado entre los 24°C y 26°C. Cada grado menos aumenta el consumo hasta un 8 por ciento. Aprovecha la naturaleza: Ventila tu hogar durante las mañanas o noches para refrescar los espacios sin usar electricidad.

Ventila tu hogar durante las mañanas o noches para refrescar los espacios sin usar electricidad. Mantenimiento preventivo: Limpia los filtros de tus ventiladores y aires acondicionados. Un equipo sucio gasta mucha más energía.

Limpia los filtros de tus ventiladores y aires acondicionados. Un equipo sucio gasta mucha más energía. Desconecta lo que no uses: Los aparatos en modo de espera o "vampiros eléctricos" siguen sumando a tu recibo mes con mes.

Los aparatos en modo de espera o "vampiros eléctricos" siguen sumando a tu recibo mes con mes. Sella tu hogar: Cierra bien puertas y ventanas cuando el clima artificial esté encendido para evitar fugas de aire frío.

Mantente informado sobre las fechas de corte en tu localidad y no dejes que el verano te tome por sorpresa. Si tienes dudas sobre tu facturación, puedes comunicarte al 071 o acudir a tu centro de atención más cercano.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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