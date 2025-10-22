Miércoles, 22 de Octubre 2025

Detienen a otra persona por el asesinato de Bernardo Bravo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre una nueva detención relacionada con el asesinato de Bernardo Bravo

Bernardo Bravo Manríquez es el quinto productor de limón asesinado en poco más de un año, desde que aumentaron sus protestas contra la extorsión. ESPECIAL

La tarde de este miércoles 22 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que otra persona fue detenida por el asesinado Bernardo Bravo Manríquez, líder de productores limoneros de Apatzingán, Michoacán.

"Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar [...] las operaciones se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región", indicó.

