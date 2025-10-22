La tarde de este miércoles 22 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que otra persona fue detenida por el asesinado Bernardo Bravo Manríquez, líder de productores limoneros de Apatzingán, Michoacán."Quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos, las autoridades de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar [...] las operaciones se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región", indicó.En momentos más información…* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB