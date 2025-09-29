Pese a una ligera contracción en el mercado, Jalisco se mantuvo en el cuarto lugar nacional en ventas de automóviles durante el periodo de enero a agosto de 2025, de acuerdo con el reporte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

En esos ocho meses, en el Estado se comercializaron 72 mil 767 unidades, cifra inferior a las 76 mil 341 registradas en el mismo periodo del año pasado. Esto representa una disminución del 4.7 por ciento, equivalente a 3 mil 574 vehículos menos.

Aun con esta baja, Jalisco se ubicó por debajo de Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, que concentraron los mayores volúmenes de ventas, lo que confirma su relevancia como uno de los mercados automotrices más importantes del país.

Tendencia nacional a la baja

El comportamiento en Jalisco refleja la tendencia nacional. Entre enero y agosto de este año se vendieron en el país 951 mil 761 unidades, frente a las 965 mil 44 comercializadas en el mismo periodo de 2024, lo que significa una disminución de 1.4 por ciento.

Enrique Rojas Vargas, presidente de AMDA Jalisco, reconoció que 2025 ha sido un año de contracción para la industria, en gran medida por la cautela de los consumidores y el encarecimiento de los vehículos.

Incertidumbre por aranceles

El panorama para 2026 podría complicarse aún más en caso de aprobarse nuevos aranceles al sector automotriz, actualmente en discusión en el Senado como parte del Paquete Económico.

“Sin duda se van a mover los precios y no nada más en el sector automotor, sino en todos los sectores. Hay un tema de desconfianza del consumidor, que no se limita a los autos, sino que refleja una situación más profunda”, señaló Rojas Vargas.

El dirigente explicó que el impacto podría sentirse especialmente en los vehículos importados de Asia y en autopartes fuera del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Sí se van a mover los precios en algunas marcas más que en otras. Creo que puede haber una desaceleración, aunque es temprano para dimensionar qué tanto impactarán las tarifas”, añadió.

La AMDA subrayó que la evolución de precios dependerá de la forma en que se fijen los aranceles. Por lo pronto, Jalisco sigue siendo un mercado clave en el país, a pesar de la ligera caída en sus ventas.

Aumenta 12% entrega de financiamientos

Grupo Autofin Monterrey reportó un crecimiento del 12% en la entrega de autos nuevos bajo planes de autofinanciamiento durante los primeros ocho meses de 2025, alcanzando 2 mil 560 unidades, en comparación con el mismo periodo de 2024. La compañía, con sede en Monterrey, Nuevo León, anticipa cerrar el año con un incremento de 13%, llegando a 3 mil 750 vehículos, con un valor total de 1,350 millones de pesos, 19.5% más que en 2024, lo que marcaría un nuevo récord histórico.

Josué Garza Aldape, director general adjunto, destacó que la empresa proyecta invertir 60 millones de pesos entre 2026 y 2028 para abrir 15 nuevos puntos de venta en seis estados, además de fortalecer infraestructura tecnológica, capacitación y herramientas para mejorar la atención al cliente. “Nuestra estrategia de crecimiento está alineada con el fortalecimiento de las economías regionales y el desarrollo del capital humano como eje central de nuestra transformación”, señaló.

La firma planea implementar un ecosistema digital integral que incluirá inteligencia artificial, app móvil, expediente electrónico, un sistema de Gestión de Relación con Clientes (CRM), bots inteligentes y plataformas de análisis digital. Esto permitirá que más de 85 mil clientes tengan acceso a una experiencia completamente digitalizada.

Con 46 años de operación, Grupo Autofin Monterrey ha atendido a más de 500 mil clientes, facilitando la adquisición de automóviles y la mejora del patrimonio inmobiliario, y mantiene actualmente una cartera activa de 17 mil contratos, por un valor de 3,200 millones de pesos.

Además, la empresa cuenta con alianzas estratégicas con instituciones educativas para prácticas profesionales y planea lanzar en 2026 una Sofom para préstamos al consumo y una Fintech que funcionará como banco digital, ofreciendo servicios de crédito, ahorro, inversión y transferencias México-Estados Unidos.

