¿Cuánto dinero invierte una mujer que padece cáncer de mama?

El pasado 19 de octubre se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama —la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel global—, según explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además de ser una enfermedad terrible y desgastante, también es muy costosa; esto es lo que invierte, en promedio, una paciente con cáncer de mama. El cáncer se suscita cuando las células crecen y se multiplican de forma anormal en la glándula mamaria, ocasionando tumores. A pesar de que esta enfermedad no puede prevenirse, Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México, explicó que si se diagnóstica y se trata a tiempo, existe un 90% de posibilidad de curación.De acuerdo con un reportaje realizado por UnoTV. Solventar los costos de un cáncer de mama varían la etapa en la que se encuentren. Por ejemplo, una paciente con cáncer triple negativo o en etapa 2 0 3 deberá pagar alrededor de 4 a 5 millones de pesos por un tratamiento completo: entre quimioterapias, cirugías, radioterapias e inmunoterapiasSi bien los costos se elevan de sobremanera, supervivientes como Eréndira Hoyo aseguraron que contar con una red de apoyo es, humanamente, obligatorio e indispensable:El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, explica que los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona; la mayoría de las personas no experimenta ningún síntoma mientras el cáncer está en fase temprana, por eso es importante la detección precoz.Algunas de las señales y signos de advertencia que presenta la Organización Mundial de la Salud (OMS) son los siguientes:La secretaria de Salud, Gasman Zylbermann señaló en una pasada conferencia de prensa que la mastografía es el método "más efectivo" para el diagnóstico del cáncer de mama. Este estudio debe realizarse a partir de los 40 y hasta los 64 años.