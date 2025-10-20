CURP biométrica: ¿qué pasará con el INE como identificación oficial?

La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, María del Refugio García López, confirmó que la CURP biométrica no sustituirá la credencial para votar con fotografía, ya que esta última sigue siendo indispensable tanto como identificación oficial como para participar en procesos electorales.

La funcionaria explicó que el INE continuará emitiendo la credencial de elector, documento fundamental para ejercer el voto y reconocida oficialmente en todo el país. “Mientras se organicen elecciones como las que realizamos, es necesario contar con la credencial para votar con fotografía, porque es el documento base que se genera a partir del padrón electoral y de la lista nominal”, señaló García López.

La CURP biométrica y su función

La CURP con datos biométricos comenzó a implementarse el 17 de julio de 2025, y según el Diario Oficial de la Federación (DOF), las instituciones públicas y privadas tuvieron 90 días naturales (hasta el 16 de octubre) para adoptar este nuevo formato.

Aunque el Gobierno Federal ha aclarado que el documento no es obligatorio por ahora, el artículo 91 Bis del decreto que modifica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada indica lo siguiente:

“La Clave Única de Registro de Población será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital.”

Además, establece que todas las dependencias, tanto públicas como privadas, deberán solicitar la CURP biométrica para realizar trámites y servicios.

El INE mantiene su credencial como documento electoral

García López subrayó que el Consejo General del INE ya aprobó un nuevo modelo de credencial para votar, el cual entrará en vigor en 2026. Mientras tanto, los módulos de atención ciudadana seguirán entregando de manera gratuita la versión actual.

La credencial electoral continuará siendo necesaria para que la ciudadanía pueda emitir su voto en elecciones federales, locales y consultas populares, además de servir como identificación oficial en cualquier trámite.

Modernización y mayor seguridad

La representante del INE adelantó que la próxima versión de la credencial incluirá mayores medidas de seguridad y elementos de accesibilidad para personas con discapacidad visual, con el propósito de fortalecer la protección de datos y la autenticidad del documento.

“Se está reforzando la credencial en todos los sentidos, y seguimos en el mismo proyecto, mientras no haya una reforma que indique lo contrario”, precisó García López.

Qué incluye la CURP biométrica

El nuevo formato de CURP biométrica complementa los tradicionales 18 caracteres alfanuméricos (nombre, sexo, lugar de nacimiento y nacionalidad) con información más precisa de identidad, como:

Huellas digitales

Escaneo de iris

Fotografía del rostro completo

Firma electrónica

Con estos elementos, la CURP se convertirá en un registro nacional de identidad, aunque no sustituirá las funciones del INE en materia electoral ni su credencial para votar.

