En el marco de las reformas a la Ley General de Población y otras disposiciones del Gobierno de México, ha cobrado relevancia la llamada CURP biométrica, una nueva versión de la Clave Única de Registro de Población que incorpora datos como huellas dactilares, fotografía digital, escaneo de iris y firma electrónica.

Surgida como iniciativa para robustecer la identidad legal, esta modalidad pretende facilitar procesos de identificación con mayor precisión y combatir el robo de identidad.

¿Ya es obligatorio obtener la CURP biométrica?

No. En México todavía no se exige su tramitación de manera obligatoria para todas las personas. Durante la etapa inicial, el trámite será voluntario, aunque las instituciones públicas y privadas estarán obligadas a aceptarla cuando alguien la presente.

¿Qué pasa si no se tramita la CURP Biométrica?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, si no actualizas tu CURP cuando el sistema biométrico se vuelva requisito, podrías enfrentar:

Restricción en trámites: Acceder a servicios como salud, programas sociales, educación o documentos oficiales podría requerir la versión biométrica.

Acceder a servicios como salud, programas sociales, educación o documentos oficiales podría requerir la versión biométrica. Rechazo en gestiones: Podrías tener que actualizar tu identidad biométrica para completar trámites.

Podrías tener que actualizar tu identidad biométrica para completar trámites. Sin multas inmediatas: En la fase inicial no se contemplan sanciones personales, aunque instituciones que se nieguen a aceptar la CURP biométrica podrían recibir sanciones más adelante.

Es importante tener en cuenta que el documento tradicional seguirá siendo válido hasta que la versión biométrica sea plenamente exigible.

Pero la transición será gradual, y quienes no hagan la actualización podrían enfrentarse a barreras inesperadas en sus trámites cotidianos.

En suma: no tramitar la CURP biométrica hasta hoy no genera sanciones inmediatas, pero podría complicar tus gestiones cuando entre en vigor su obligatoriedad.

