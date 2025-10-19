INE e IJCF colaboran para identificar a fallecidos y entregar los restos a las familias

Gracias a la colaboración que existe con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha logrado que, entre 2018 y la fecha, mil 159 personas fallecidas que se encontraban a resguardo de sus instalaciones puedan regresar con sus familias, a partir del cruce e intercambio de información.

Con las huellas dactilares se logra identificar a fallecidos

A partir de dicha colaboración es que el IJCF ha encontrado una herramienta útil para otorgar una identidad a las Personas Fallecidas sin Identificar, con la información que aporta el cuerpo de una persona fallecida, como huellas dactilares y patrones únicos de crestas y surcos que se forman en las yemas de los dedos, señaló el Gobierno de Jalisco a través de un comunicado.

“Lo que se busca es que, por medio de las huellas, logremos identificar a las personas fallecidas que, como tal, no tienen identidad. Entonces, se busca que con esta colaboración logremos tomar su nombre y su foto para ver cómo eran en vida”, explicó David Moreno, integrante de la Coordinación Operativa de Gestión de la Información del IJCF.

La técnica utilizada es la lofoscopia

La técnica utilizada es la lofoscopia, ciencia encargada de estudiar los dibujos de las huellas dactilares. Cuando una persona fallecida ingresa a las instalaciones del Servicio Médico Forense, el personal de Criminalística de Campo realiza la toma de las huellas en una ficha decadactilar, y esa información se comparte en la base de datos del Instituto, explicó la autoridad estatal en el comunicado.

El IJCF envía al INE el listado de las huellas dactilares de Personas Fallecidas Sin Identificar, con el objetivo de que sean comparadas con la base de datos de personas que tramitaron la identificación electoral para encontrar coincidencias; es decir, las huellas de la persona sin vida son buscadas en los registros del INE.

“Ellos nos contestan a manera de hit o no hit. ¿Qué quiere decir el hit? Que son personas con las cuales sí pudieron obtener información con lo que nosotros les mandamos, y el no hit son personas que no tuvieron coincidencia, como tal, de sus huellas”, añadió David Moreno.

Cuando el Instituto de Ciencias Forenses cuenta con las huellas tomadas a la persona de manera directa y las huellas del registro electoral que tuvieron coincidencias, el Laboratorio de Lofoscopia del IJCF realiza un dictamen para dar certeza a las similitudes detectadas.

“Buscamos esas minucias y las comparamos con la huella que nosotros capturamos con la huella que nos comparte el INE. Al tener esas minucias, nosotros podemos determinar si la huella que nos manda es la huella que nosotros tenemos y, dar con el hit por completo. Ya podríamos decir: esta persona es Juan Pérez y darle identidad a una Persona Fallecida Sin Identificar”, agregó.

El INE remite información de la Persona Fallecida Sin Identificar, como el nombre, fotografía y datos demográficos.

Los registros son enviados a la Fiscalía del Estado de Jalisco

El IJCF realiza fichas en las que comparte la información de las personas reconocidas con dictámenes de lofoscopia. Los registros son enviados a la Fiscalía del Estado de Jalisco y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ), quienes utilizan la información para sus actividades propias.

Adicionalmente, las fichas son subidas a la página https://estamosbuscando.jalisco.gob.mx/

y al perfil de Facebook Personas Identificadas IJCF, para que las familias conozcan la información y se pueda efectuar el reconocimiento.

¿Qué sucede cuando una familia reconoce a una persona?

Cuando una familia reconoce a una persona, es necesario que acuda a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para iniciar con el proceso de restitución del cuerpo.

A través de esta estrategia se reconocieron a mil 598 personas, de las cuales el 72% ya ha sido restituido a sus familias.

Por otra parte, 38 fichas de personas que recibieron una identidad a través del convenio de colaboración del IJCF y del INE fueron publicadas el pasado 10 de octubre en el perfil de Facebook de Personas Identificadas IJCF.

A la fecha, se realizan los debidos procesos para la restitución de nueve personas fallecidas, finalizó el gobierno estatal en el comunicado.

Saber más:

Las huellas dactilares son patrones únicos de crestas y surcos que se forman en las yemas de los dedos.

La lofoscopia es la ciencia encargada de estudiar los dibujos de las huellas dactilares.

En caso de personas fallecidas en proceso de momificación o acartonadas, se utiliza la técnica de moldeo para la obtención de las huellas dactilares.

En la técnica de moldeo se utiliza acutrans (material utilizado para tomar impresiones de huellas dactilares), polvo y cinta adhesiva.

