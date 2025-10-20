Anuncian 129 iniciativas de ley en el Congreso del Estado de México

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 62 Legislatura acordó el listado de 129 iniciativas que precluyen para el segundo año de ejercicio constitucional, las cuales fueron impulsadas por tres grupos parlamentarios. El acuerdo contempla dos iniciativas de Morena que ya no pueden ser debatidas ni votadas al vencer el plazo legal para hacerlo, pues fueron presentadas entre 2024 y 2025.

Se trata de una propuesta para erradicar la criminalización y discriminación de las personas con enfermedades incurables como el VIH/SIDA y para integrar a la comunidad LGBTTTIQNB+ a los programas prioritarios de Desarrollo Social.

Además, se incluyen cuatro iniciativas del PRI, las cuales buscaban que los centros de tratamiento contra las adicciones fueran verificados, inspeccionados, vigilados por la Secretaría de Salud y, de ser el caso, puedan ser clausurados; para declarar el 8 de agosto de cada año como Día del Mezcal Mexiquense, y para establecer como agravante del delito de robo cuando se ejecute mediante el uso de motocicletas.

En tanto, del PRD precluyeron 123 iniciativas, entre las que se encuentra el expedir tres leyes: la Ley de Salud Mental del Estado de México, la Ley Estatal de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, así como la Ley de Educación Emocional del Estado de México, para que las coaliciones parlamentarias no sean de facto o esporádicas y para establecer un Programa para la Atención Integral del Cáncer de Mama.

Así como en temas de pensión alimenticia, para que las personas egresadas de Centros Penitenciarios sean tratadas en igualdad de circunstancias, y crear políticas públicas enfocadas a la reintegración social, vinculación, sostenibilidad y seguimiento de las personas beneficiadas por la medida de la preliberación.

El acuerdo de la Jucopo también precisó que las iniciativas y puntos de acuerdo que precluyeron podrán volverse a presentar como nuevas legislativas.

