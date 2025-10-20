Policía en Torreón se hace viral tras regañar a mujer por volver con su ex | VIDEO

Un video protagonizado por un policía municipal de Torreón, Coahuila , ha acaparado la atención de las redes sociales en México. El breve video se ha vuelto viral en cuestión de horas: muestra al oficial regañando a una mujer que acudía nuevamente a los elementos para denunciar un episodio de violencia por parte de su pareja.

La escena, cargada de tensión y frustración, fue capturada y compartida en diversas plataformas, acumulando miles de reproducciones y comentarios. En el centro de la polémica, una frase lapidaria del agente: “ ¿De qué me sirve que me lo lleve si a los tres días va a volver? ”

Según usuarios que han compartido el video en redes sociales, esta situación se había convertido en un patrón recurrente: la mujer en cuestión habría vuelto en varias ocasiones con su supuesto agresor después de "cortar" y luego de haber llamado a los elementos de la policía para que se llevaran al cónyuge.

Las reacciones en plataformas como X y TikTok han sido polarizadas, reflejando la complejidad del tema, pues quienes apoyan al policía señalan que su reacción es un reflejo del "hartazgo" del sistema de seguridad pública. Argumentan que el oficial y sus compañeros invierten tiempo y recursos en detenciones que se anulan por la falta de seguimiento de la víctima, restando capacidad de respuesta para otros casos urgentes. Por otra parte, la crítica hacia el agente se centra en la revictimización y el riesgo de desincentivar futuras denuncias.

La mujer denunciaba a su pareja por maltrato, pero siempre regresaba.

"Siempre es lo mismo, señora, vuelve y regresan. ¿De qué me sirve que me lo lleve si a los 3 días van a volver?"

Usuarios de redes sociales también han compartido este video para señalar que las instituciones mexicanas deberían capacitar mejor a sus elementos en el manejo de crisis de violencia de género, asegurando que la empatía y la protección prevalezcan sobre la frustración que genera la recurrencia de estos casos.

