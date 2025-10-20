Lunes, 20 de Octubre 2025

Asesinan a Bernardo Bravo Manríquez, líder de productores de limón

Bravo había recibido amenazas de muerte por los paros que realizaban productores de limón de Apatzingán debido a las extorsiones de grupos criminales

El líder limonero fue privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre. ESPECIAL/Facebook @Bernardo Bravo

La mañana de este lunes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán, y también presidente de los productores limoneros a nivel nacional.

El líder limonero fue privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre. En un reporte preliminar publicado a través de sus redes sociales, la Fiscalía indicó que el cuerpo sin vida de Bernardo Bravo fue localizado dentro de su propio vehículo, en una zona de influencia del llamado Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

El gobierno de Apatzingán lamentó los hechos y se solidarizó con su familia.

Bravo había recibido amenazas de muerte por los paros que realizaban productores de limón de Apatzingán debido a las extorsiones que recibían por parte de criminales del grupo "Los Via".

