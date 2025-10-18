¿Qué documentos se necesitan para tramitar la CURP Biométrica?

La nueva CURP biométrica traerá consigo una transformación en la forma de identificarse oficialmente en México, integrando datos tales como las huellas dactilares, el iris y fotografía para reforzar la seguridad.La Clave Única de Registro de Población evoluciona en 2025 hacia un formato biométrico que busca convertirse en el documento oficial de identificación para todos los mexicanos.A partir de una reforma a la Ley General de Población, publicada el pasado mes de julio, la CURP dejará de ser únicamente un registro alfanumérico para convertirse en una herramienta integral de identificación obligatoria. Esto permitirá combatir la suplantación de identidad, reducir los trámites repetitivos y facilitar la localización de personas desaparecidas. Por si te interesa, te explicamos todos los requisitos, fechas clave y detalles del nuevo proceso.En caso de que desees realizar el trámite de este nuevo documento de identificación, debes presentar los siguientes documentos oficiales:Se espera que en 2026 el trámite sea obligatorio para toda la población. Para quienes deseen obtenerla, será necesario acudir personalmente a los módulos habilitados con documentos oficiales.El proceso comenzó en julio de 2025 con pruebas piloto en Veracruz, Ciudad de México y Estado de México y desde el 16 de octubre, la CURP biométrica se puede tramitar oficialmente en todos los estados del territorio mexicano.El horario de atención en los módulos donde se puede realizar el trámite es de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 horas. Por ahora, se necesita cita previa.El proceso es rápido y sencillo. Incluye el escaneo de datos biométricos y validación de documentos. El trámite será gratuito durante la etapa de implementación, y se espera que se mantenga sin costo en el futuro.Gracias a los datos biométricos, se elimina la posibilidad de duplicar identidades, se simplifican trámites gubernamentales y se mejora la atención en servicios públicos. Además, será aceptada como documento único de identidad en todo el país.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF