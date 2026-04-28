La estructura de mando del Cártel Nuevo Generación (CNG) sufrió un "golpe contundente" con la captura de Audias Flores Silva "El Jardinero", el número dos de la cúpula, pero aún quedan otros dos capos que podrían asumir el liderazgo de la poderosa organización, afirmaron este martes 28 de abril del 2026 autoridades mexicanas.

¿Por qué la captura de "El Jardinero" es importante para el combate al crimen organizado?

Al ofrecer un balance de las acciones que realizaron las fuerzas armadas para detener la víspera a dos figuras clave del CNG el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reconoció que las operaciones representaron una "afectación directa a las capacidades operativas, logísticas y financieras" y un "golpe contundente" al cártel, que ya venía resentido desde hace dos meses luego del abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

El Cártel Nueva Generación, que fue designado en febrero por Estados Unidos como organización terrorista, es considerado el más grande del país con presencia en 21 de los 32 estados de México, superando al Cártel de Sinaloa que se estima actúa en 19 estados. Las operaciones del CNG también se han extendido a un centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

García Harfuch admitió en conferencia de prensa que las autoridades mexicanas habían identificado al menos tres mandos que podrían asumir la dirección de la organización tras la muerte de "El Mencho", de los cuales Flores Silva era uno ellos.

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¿Qué nombres suenan para suceder a "El Mencho" en el CNG?

"El Jardinero" operaba como uno de los mandos regionales del CNG y era identificado por los analistas como un posible sucesor de "El Mencho" junto con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias "El Sapo", y Ricardo Ruiz Velasco, alias "RR" , también cabecillas de la organización.

El secretario de Seguridad insistió en que tanto la captura de Flores Silva como la del operador financiero del cártel, César Alejandro "N", alias "El Güero Conta", fue un "operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas", y que solo recibieron información de distintas agencias estadounidenses, pero no dio más detalles de cómo ocurrió esto.

JM