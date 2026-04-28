La captura de Audias Flores Silva, "El Jardinero", marca el fin de la estructura sucesora de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Al caer el líder regional y su operador financiero, se fractura el control del Cártel Nueva Generación (CNG) en el Pacífico, impactando directamente en la seguridad nacional y la reducción del tráfico internacional de fentanilo.

Ayer, tras un fuerte operativo en las inmediaciones de la comunidad El Mirador, en Nayarit, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) Audias Flores Silva, "El Jardinero", uno de los lugartenientes más importantes del CNG, al tratar de escabullirse por un conducto de desagüe.

¿Quién es Audias Flores Silva, "El Jardinero", y cómo fue su captura?

"El Jardinero", también conocido como "El Comandante", "El Bravo 2", "Audi" o "Matajefes", se desempeñó como jefe de seguridad de "El Mencho" , quien fue líder del CNG, abatido por personal del Ejército el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

En el operativo se identificó que Flores Silva se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados .

"El Jardinero" cuenta con orden de extradición por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos, así como una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

Es identificado como líder regional del CNG en Nayarit , además de ser responsable de coordinar la producción y trasiego de drogas en la entidad.

En mayo de 2025 la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una alerta internacional y ofreció recompensa de 5 millones de dólares por información para su captura .

En junio del mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó y señaló como responsable de controlar los laboratorios clandestinos en la región centro de Jalisco y en el sur de Zacatecas para producir metanfetaminas para enviarlas a EU.

La OFAC lo designó como narcotraficante significativo bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Kingpin Act) y como Terrorista Global, especialmente designado conforme a las órdenes ejecutivas 13224 y 14059, lo que obliga a bloquear sus bienes en Estados Unidos y prohíbe que personas estadounidenses realicen transacciones con él.

El Departamento del Tesoro de EU lo identifica como un importante narcotraficante extranjero y señaló que es uno de los comandantes regionales del CNG.

De acuerdo con las investigaciones, controlaba grandes porciones del territorio del cártel a lo largo de la costa del Pacífico, incluyendo Nayarit.

Se tiene conocimiento de que controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas, avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica a México, y posteriormente distribuirlas entre células delincuenciales en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia, en Estados Unidos.

En abril de 2021 el Departamento del Tesoro refirió que Flores Silva cumplió una condena de cinco años en una prisión de EU por tráfico de narcóticos y que, en 2016, fue arrestado en México por supuestamente orquestar una emboscada contra policías en Soyatlán, Jalisco, en abril de 2015, pero recuperó su libertad tras litigar los cargos.

¿Cuál era la zona de influencia de "El Jardinero"?

El detenido dirigía un gran número de operadores del CNG y su responsabilidad se extiende a grandes porciones de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán .

Tras su captura se realizaron narcobloqueos, balaceras y quemas de tiendas de convivencia en el municipio de Tecuala, en los límites de Nayarit con Sinaloa .

Por otra parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército y Guardia Nacional (GN) detuvieron a César Alejandro "N", "El Güero Conta", identificado como operador financiero de "El Jardinero" .

"El Güero Conta" es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

El funcionario destacó que esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de este grupo criminal.

Cronología

Audias Flores cuenta con una larga carrera criminal.

2022

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Audias Flores Silva, "El Jardinero", fue acusado ante el Tribunal de Distrito de EU por actividades de narcotráfico.

2021

Fue declarado culpable y cumplió una condena de cinco años antes de ser liberado y regresar a México.

2023

Se llevó a cabo un operativo para arrestarlo en Zapopan, Jalisco; sin embargo, huyó.

2026

Es detenido por elementos de la Secretaría de Marina en Nayarit.

Datos

* 60 hombres armados protegían a "El Jardinero" en el momento en que fue detenido.

* "El Güero Conta" es señalado por lavar recursos de actividades ilícitas.

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