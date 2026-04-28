La mañana de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ofreció una conferencia de prensa en la que aportó más detalles de la operación encabezada por el Gabinete de Seguridad que terminó en la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto sucesor del fallecido capo Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG), y de César Alejandro, “Güero Conta”, identificado como operador financiero de la organización criminal.

Durante su intervención, Harfuch señaló que “El Jardinero” operaba una red criminal que cometía delitos de secuestro, robo de combustibles, homicidio, tráfico de armas, despojo de propiedades y extorsión.

Transportistas eran obligados a reportar sus rutas bajo amenazas del CNG

Audias Flores Silva, dijo, operaba corredores criminales estratégicos en el occidente y centro del país, en donde extendía su influencia hacia el oriente del estado de Michoacán.

En el delito de extorsión, García Harfuch señaló que este presunto criminal lideraba un esquema delictivo sistemático en contra de transportistas de carga, a quienes exigía reportar cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas.

Además, este cabecilla del CNG imponía pagos periódicos mediante amenazas, control territorial y el ofrecimiento de una supuesta protección en rutas ilegales.

Por este motivo, el secretario de Seguridad reconoció que esta detención representa un golpe contundente a la expansión territorial de esta organización criminal y al delito de extorsión.

El doble golpe al CNG

Ayer, el Gabinete de Seguridad asestó un golpe doble contra las cúpulas del Cártel Nueva Generación, con la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero" y César Alejandro, "Güero Conta".

Sobre "El Jardinero", quien fue detenido en el estado de Nayarit, autoridades federales detallaron que Estados Unidos ofrecía por su captura una recompensa de 5 millones de dólares. Este presunto líder criminal sonaba como principal sucesor del abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".

A "Güero Conta", quien cayó en Jalisco, se le señala por lavado de dinero mediante empresas y prestanombres, así como adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila para este ilícito. Por ello, García Harfuch indicó que su aprehensión representa un golpe importante a la estructura financiera del CNG.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP