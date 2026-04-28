Como parte de las acciones derivadas de la detención de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero" ( ex jefe de seguridad y persona de confianza de Rubén Oseguera alias "El Mencho"), y de César N, alias "El Güero Conta", identificado como su principal operador financiero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó el despliegue coordinado con el gobierno de Jalisco para contener posibles reacciones del crimen organizado, particularmente en la zona limítrofe con Nayarit.

La respuesta institucional, destacó García Harfuch en rueda de prensa en la Ciudad de México, incluyó la movilización de fuerzas de los tres órdenes de gobierno en puntos considerados estratégicos.

El reforzamiento de seguridad se concentró en corredores carreteros, zonas de riesgo y puntos clave como Puerto Vallarta, además de municipios ubicados en la franja fronteriza en ambos estados, donde se buscó prevenir la expansión de hechos violentos tras los eventos registrados en territorio nayarita por la detención de "El Jardinero".

"De manera preventiva y como parte de la coordinación interestatal para contener cualquier posible reacción de esta organización criminal, en Jalisco, fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron cerca de cuatro mil elementos en puntos identificados como zonas de riesgo, zonas limítrofes, carreteras estratégicas, centros penitenciarios y Zona Metropolitana de Guadalajara", resaltó el titular de la SSPC.

El funcionario federal señaló que la colaboración entre entidades fue determinante para mantener las condiciones de estabilidad y paz en la región, destacando el trabajo conjunto con el gobierno de Jalisco encabezado por Pablo Lemus Navarro, así como con autoridades de Nayarit. Esta coordinación permitió una respuesta oportuna ante los incidentes registrados tras el operativo.

"Reconocemos la coordinación y colaboración de los gobernadores de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como el trabajo conjunto de las autoridades locales de ambas entidades. La coordinación eficaz entre federación, estados y municipios permitió contener oportunamente cualquier intento de expansión de hechos violentos y mantener condiciones de seguridad para la población", manifestó García Harfuch en rueda de prensa.

Además del despliegue territorial, las autoridades mantuvieron presencia en carreteras clave y zonas de conexión interestatal, con el objetivo de garantizar la movilidad y prevenir afectaciones a la actividad económica en la región. "Se reforzó la presencia coordinada en puntos estratégicos como Puerto Vallarta, el corredor limítrofe con Nayarit, así como las zonas de Magdalena y San Marcos. Hasta el momento, no se registran incidentes mayores", señaló.

Durante la rueda de prensa el titular de la SSPC además resaltó la importancia de la detención de ambos sujetos en "acciones de alto impacto" que, dijo, "representan una afectación directa a las capacidades operativas, logísticas y financieras del cartel Nueva Generación, una organización criminal con presencia en distintos estados del país y operaciones de carácter transnacional, representando además un golpe al delito de extorsión en esta zona limítrofe de Jalisco y Nayarit".

MF