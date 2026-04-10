El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta enfrenta una crisis sin precedentes recientes, perdiendo un tercio de su turismo extranjero en un abrir y cerrar de ojos. Tras los violentos sucesos que sacudieron a Jalisco a finales de febrero de 2026 por el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, los viajeros internacionales decidieron cambiar de rumbo, dejando las terminales vacías y encendiendo las alarmas en todo el sector turístico nacional.

Las cifras oficiales revelan una herida profunda en la economía local , demostrando cómo la seguridad pública y el turismo operan como dos caras de la misma moneda en uno de los destinos más codiciados de México.

¿Qué cifras presentó el turismo internacional en el Aeropuerto de Puerto Vallara en marzo del 2026?

El último informe del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirma que el tráfico de pasajeros internacionales se desplomó un 32.1 por ciento durante marzo de 2026 en el Aeropuerto de Puerto Vallarta. La terminal aérea reportó apenas 360 mil 800 viajeros extranjeros, una caída drástica frente a los 531 mil 400 turistas que llegaron en el mismo mes del año anterior.

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Este descenso histórico representa la cifra más baja para un mes de marzo en la última década , omitiendo únicamente la crisis sanitaria global del COVID-19. Los números encienden focos rojos para los hoteleros y prestadores de servicios que dependen directamente de la derrama económica extranjera.

¿Por qué la llegada de turismo internacional cayó en Jalisco?

La desconfianza dominó los cielos cuando gigantes de la aviación, como Air Canada, y diversas aerolíneas cancelaron sus operaciones de forma abrupta. Aunque el epicentro del conflicto desatado por la muerte de “El Mencho” ocurrió a más de 300 kilómetros de la costa, las imágenes de vehículos incendiados y carreteras bloqueadas en Jalisco generaron un efecto dominó que ahuyentó a los aviones y obligó a los enormes cruceros a omitir sus escalas programadas en el puerto.

Las autoridades aeroportuarias mantuvieron el resguardo estricto con elementos de la Guardia Nacional, pero las empresas comerciales tomaron la decisión final de suspender vuelos para proteger la integridad de sus tripulaciones y clientes internacionales.

¿Por qué ocurre esto ahora y qué eventos previos detonaron la crisis actual?

El origen de esta parálisis turística radica en la Operación Jalisco, que las Fuerzas Armadas Mexicanas ejecutaron el 22 de febrero de 2026. Durante este operativo militar de alto impacto en el municipio de Tapalpa, los uniformados abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder absoluto del Cártel Nueva Generación (CNG) . Esta acción gubernamental desató una violenta reacción en cadena mediante "narcobloqueos", una táctica criminal donde los delincuentes incendian vehículos pesados para obstruir vías de comunicación estratégicas y sembrar pánico generalizado en la población civil.

La magnitud de la respuesta criminal paralizó temporalmente al estado, obligando al gobierno estatal a activar un Código Rojo que suspendió el transporte público y cerró miles de comercios. Aunque Puerto Vallarta no figuró como el escenario principal de los enfrentamientos armados, la percepción de inseguridad internacional se disparó de manera inmediata.

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Los gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos y Canadá, emitieron severas alertas de viaje. Los turistas, temiendo quedar atrapados en el fuego cruzado o sufrir percances al trasladarse desde el aeropuerto hasta sus complejos hoteleros, optaron por cancelar definitivamente sus vacaciones en el Pacífico mexicano.

Históricamente, el turismo en Puerto Vallarta demuestra una alta sensibilidad a las crisis externas , pero rara vez sufre caídas por motivos de seguridad de esta escala monumental. Para encontrar un desplome similar en el tráfico aéreo, los analistas financieros deben remontarse a marzo de 2021, cuando la pandemia redujo los pasajeros internacionales a 146 mil, o a marzo de 2016, que registró exactamente los mismos 360 mil viajeros actuales pero bajo un contexto de menor conectividad aérea.

Esto demuestra que el "efecto Mencho" golpeó a la región costera con una fuerza destructiva comparable a la de una emergencia sanitaria global.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-