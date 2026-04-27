Elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) asestaron un golpe contundente al crimen organizado al capturar en Nayarit a Audias Flores Silva, conocido en el mundo del narcotráfico como "El Jardinero". El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la aprehensión este 27 de abril de 2026 mediante un operativo de alta precisión. Las autoridades mexicanas ejecutaron una orden de aprehensión vigente, mientras que el gobierno de Estados Unidos reclama al detenido con fines de extradición por delitos vinculados al tráfico de drogas y armas.

La captura de este líder criminal representa el cobro de una recompensa internacional, ya que desde 2021 el Departamento de Estado estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que facilitara su arresto .

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Flores Silva operaba como uno de los comandantes regionales más poderosos del Cártel Nueva Generación (CNG). Los reportes de inteligencia señalan que el capo controlaba la producción y distribución de narcóticos, especialmente fentanilo, a través de una vasta red de laboratorios clandestinos ubicados en la región central de Jalisco y el sur de Nayarit.

¿Quién es Audias Flores Silva, capo del CNG?

Audias Flores Silva, a quien la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) también identifica con los alias de "Comandante", "El Bravo 2" o "Mata Jefes" , nació en 1980 y escaló rápidamente en la estructura del cártel de las cuatro letras. Su zona de influencia abarcaba territorios estratégicos en Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. En estas regiones, "El Jardinero" dirigía a un numeroso grupo de sicarios responsables de múltiples actos de violencia contra fuerzas de seguridad y organizaciones rivales, consolidando su poder mediante la intimidación y el control territorial.

El historial delictivo de Flores Silva revela una trayectoria de reincidencia y evasión de la justicia. Años atrás, el narcotraficante cumplió una condena de cinco años en una prisión de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes.

Tras recuperar su libertad, regresó a México para reincorporarse a las filas del CNG. En 2016, autoridades mexicanas lo arrestaron por orquestar una emboscada letal contra policías en Soyatlán, Jalisco ; sin embargo, logró salir de prisión tiempo después, lo que le permitió retomar el control de las operaciones ilícitas y posicionarse en la cúpula de la organización.

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¿Por qué cae "El Jardinero" en este momento?

La detención de "El Jardinero" ocurre en un momento crítico para el CNG, apenas semanas después de los operativos que derivaron en la muerte de su máximo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". Este evento generó un vacío de poder en la organización, desatando una carrera por la sucesión en la que Flores Silva figuraba como uno de los candidatos principales junto a perfiles como Juan Carlos Valencia González, alias "El 03".

Las autoridades intensificaron la cacería de estos liderazgos para evitar la reorganización del cártel, aprovechando la vulnerabilidad y las fracturas internas que surgen cuando desaparece la figura central de un grupo criminal.

La historia del narcotráfico en México demuestra que la caída de un líder supremo siempre provoca reacomodos violentos; casos similares ocurrieron con el Cártel de Sinaloa tras la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, donde las facciones internas disputaron el control a sangre y fuego.

Para evitar que "El Jardinero" consolidara su liderazgo, los gobiernos de México y Estados Unidos aceleraron los esfuerzos de inteligencia compartida. Ahora, Flores Silva enfrenta un proceso de extradición, un mecanismo legal mediante el cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado que lo reclama para juzgarlo por delitos cometidos en su jurisdicción, en este caso, el envío masivo de fentanilo a territorio estadounidense.

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La neutralización de Audias Flores Silva impacta directamente la logística operativa del CNG en la costa del Pacífico, una ruta vital para la recepción de precursores químicos provenientes de Asia. Al desarticular a la cabeza de esta facción, las fuerzas de seguridad buscan disminuir la capacidad de fuego y financiamiento del cártel en estados clave como Jalisco y Nayarit.

No obstante, los especialistas en seguridad advierten que las autoridades deben mantener operativos de contención, ya que la captura de mandos regionales suele desencadenar picos de violencia a corto plazo como los temidos “bloqueos carreteros” debido a las disputas por las plazas vacantes.

JM