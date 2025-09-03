Estos son los números que no debes contestar para evitar estafas

En 2025, la Policía Cibernética y el C5 de la Ciudad de México emitieron múltiples alertas por llamadas de números identificados como responsables de fraudes, robos de información y estafas.De acuerdo con el director del C5, Salvador Guerrero Chiprés, una de las señales más comunes de fraude es cuando el número aparece como desconocido o muestra prefijos internacionales, principalmente de Reino Unido (+44) o Estados Unidos (+1).Guerrero explicó que los estafadores usan estas técnicas para simular llamadas legítimas. Incluso, prefijos nacionales como el 81 (Monterrey, Nuevo León) han sido asociados con llamadas automatizadas fraudulentas.El modus operandi consiste en realizar varias llamadas rápidas al día que se cuelgan de inmediato. Estas provienen de sistemas automatizados conocidos como robocalls. La intención es que la víctima devuelva la llamada, lo que puede generar cargos elevados, o bien, que caiga en ofertas falsas y entregue información personal o bancaria.Herramientas digitales han detectado que el prefijo 717, de Tenango del Valle (Estado de México), se relaciona con spam. También se han reportado números de países como:En WhatsApp, los mensajes fraudulentos provienen con frecuencia de prefijos como +251 (Etiopía), +27 (Sudáfrica) y +62 (Indonesia).Para prevenir fraudes, es clave reconocer los códigos telefónicos de los estados de México: Las autoridades recomiendan bloquear números sospechosos y evitar contestar llamadas desconocidas para evitar ser víctima de fraudes o estafas. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP