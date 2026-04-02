SEP: ¿Cuántos puentes habrá en mayo, según el calendario escolar 2025-2026?

El mes de mayo traerá consigo una pausa importante en la actividad escolar en México. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, estudiantes de nivel básico podrán disfrutar de hasta nueve días sin clases, resultado de la combinación entre días festivos, suspensiones académicas y fines de semana.

Este ajuste en la agenda educativa no solo modifica la rutina diaria de millones de familias, sino que también abre oportunidades para el descanso, la convivencia o incluso pequeños viajes. En particular, destaca la formación de un “triple fin de semana largo”, una secuencia poco común que concentra varios periodos de inactividad escolar en un mismo mes.

Así se construyen los descansos escolares en mayo

El primer periodo de descanso comienza con el Día del Trabajo, celebrado el viernes 1 de mayo. Al caer cerca del fin de semana, muchas familias optan por extender la pausa, generando un puente que alarga los días de descanso.

Más adelante, el calendario marca otra suspensión el viernes 15 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Maestro. En esta jornada no hay actividades escolares, lo que automáticamente crea un fin de semana largo para estudiantes y docentes.

Finalmente, el tercer descanso se presenta hacia el cierre del mes, el viernes 29 de mayo, cuando se lleva a cabo una sesión del Consejo Técnico Escolar, lo que también implica suspensión de clases.

SEP

El papel del Consejo Técnico Escolar en las suspensiones

Uno de los factores clave que incrementa los días sin clases en mayo es la realización del Consejo Técnico Escolar. Estas sesiones, organizadas por la SEP, están destinadas a que docentes y directivos analicen avances académicos, evalúen estrategias educativas y planifiquen mejoras en el aprendizaje.

Durante estas jornadas, los estudiantes no asisten a las aulas, ya que el personal educativo se concentra en actividades internas. En este caso, la sesión programada hacia finales de mayo se suma a los días festivos, ampliando el número total de jornadas sin clases.

Nueve días sin clases: uno de los meses con más pausas

Al integrar los días festivos oficiales, las suspensiones por actividades escolares y los fines de semana habituales, mayo se convierte en uno de los meses con mayor número de interrupciones en el ciclo escolar.

En total, se acumulan hasta nueve días sin clases, lo que representa una pausa significativa dentro del calendario académico. Este escenario impacta tanto en la dinámica educativa como en la organización familiar, especialmente para quienes deben ajustar horarios o planificar actividades alternativas.

Impacto en familias y estudiantes

La concentración de días libres puede ser vista desde distintas perspectivas. Por un lado, representa una oportunidad para el descanso físico y mental de los estudiantes. Por otro, implica un reto logístico para padres y madres que deben reorganizar sus rutinas laborales.

Sin embargo, también se abre la posibilidad de aprovechar estos periodos para fortalecer la convivencia familiar, realizar actividades recreativas o incluso impulsar hábitos de estudio más flexibles en casa.

En definitiva, mayo se perfila como un mes atípico en el calendario escolar, marcado por múltiples pausas que rompen la rutina y ofrecen un respiro dentro del ciclo educativo.

EE