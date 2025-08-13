El día de ayer por la noche, tras la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah, al sur de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez, dos personas resultaron lesionadas.

Reportes preliminares señalaron que una falla eléctrica en el sistema habría ocasionado la caída del elevador. Tras la falla, personal de Protección Civil de la alcaldía acudió a la emergencia y rescató a los lesionados, quienes serían dos usuarios de una tienda departamental en Mitikah .

Debido al incidente, la plaza fue desalojada y, según autoridades, se revisarán a fondo las medidas de Protección Civil. " No vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad de las personas ", dijo Luis Mendoza Acevedo, edil de la alcaldía Benito Juárez.

Tras este incidente, la premier de "Mirreyes vs Godinez: Las Vegas" fue detenida . El elenco integrado, entre otros, por Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Diana Bovio y Daniel Tovar , lo mismo que decenas de invitados, fueron desalojados mientras corría la función.

" Estamos tristes ", dijo uno de los integrantes de la producción del filme en alusión al accidente ocurrido en la plaza.

Las y los actores de la nueva película de Videocine no fueron informados en el momento de los motivos por la suspensión de la cinta, enterándose minutos después.

" Estuvo raro, nadie sabía nada ", expresó un miembro del staff del evento.

"Mirreyes vs Godinez: Las Vegas", que estrena en salas este jueves, tuvo con normalidad su tradicional alfombra roja en la explanada del centro comercial, ubicada en la planta baja.

Con información de SUN.

