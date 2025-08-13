El gobierno de los Estados Unidos se congratuló de la captura de narcotraficantes en el estado de Aguascalientes, al tiempo que destacó que este golpe al crimen organizado se debió al entrenamiento que el país ha dado a corporaciones policiacas en México.

El gobierno de Estados Unidos destacó este lunes el arresto, en el estado de Aguascalientes, de 27 miembros del Cártel Nueva Generación (CNG) , a la vez que subrayó el entrenamiento provisto por agencias estadounidenses .

En su cuenta de X, la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado habló de las detenciones, en una operación que calificó de "alto riesgo".

También dijo que las autoridades mexicanas "reconocieron que el entrenamiento impartido por la INL y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) proporcionó las habilidades necesarias para detener a estos delincuentes y confiscar sus armas letales" .

El posteo estaba acompañado de fotos donde se ve que en la operación contra el CNG, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, participaron fuerzas estatales y federales.

Los operativos en los que fueron detenidas 27 personas en Aguascalientes tuvieron lugar el pasado 26 de julio, tras una jornada violenta de bloqueos carreteros con vehículos incendiados y daños a tiendas de conveniencia.

En un primer momento, 18 hombres fueron capturados en un campamento presuntamente utilizado para la producción de drogas, en el municipio de Rincón de Romos; los otros nueve están relacionados con los bloqueos que siguieron a las primeras detenciones, informó en su momento el fiscal general del estado, Manuel Alonso García.

En el campamento se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, cartuchos útiles, vehículos con reporte de robo y otros objetos posiblemente vinculados a actividades ilícitas.

Ante el reconocimiento de la Embajada de Estados Unidos a los esfuerzos de corporaciones de seguridad por la detención de 27 integrantes del CNG en Aguascalientes, el secretario de Seguridad estatal, Antonio Martínez Romo, señaló que "se está cumpliendo con el trabajo" y el compromiso de trabajar todos los días por la seguridad del estado.

