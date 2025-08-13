Sheinbaum habla de Olinia: precio, características y cuándo se tendrán los primeros vehículos

En su conferencia matutina de este miércoles, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló de los vehículos eléctricos "Olinia", ofreciendo detalles sobre sus características y su precio aproximado.

La Mandataria mexicana calificó como un "proyecto hermoso" el desarrollo de estos vehículos.

Asimismo, destacó que estos automóviles serán eléctricos, por lo que no contaminan, y se podrán conectar en cualquier conexión de cualquier lugar. Indicó que son más de 100 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, que se están concentrando en el desarrollo de este automóvil.

¿Cuándo llegarán los primeros autos eléctricos "Olinia" y cuál será su costo?

La Presidenta señaló que se busca tener los primeros vehículos eléctricos "Olinia" a mediados del próximo año, para a partir de ahí iniciar el desarrollo de la producción.

Respecto al costo, aunque no precisó la cifra, indicó que esta no superará los 150 mil pesos.

"Es un proyecto muy hermoso. Son más de 100 científicos, científicas, tecnólogos, tecnólogas, que se están concentrando ya en Puebla desde hace ya meses y su objetivo es tener los primeros vehículos 'Olinia' a mediados del próximo año. Esa fue la tarea que le dimos, para que a partir de ahí podemos empezar a desarrollar la producción de estos vehículos".

Características de los vehículos eléctricos "Olinia"

“¿Qué características tienen? Eléctricos, no contaminan, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier hogar o de cualquier lugar y deben tener las características del tipo de vehículo que usamos los mexicanos. Entonces por eso hicieron una investigación de campo tan profunda. De ahí viene el diseño, la ingeniería de detalle, todo lo que están desarrollando, y pues el costo del vehículo tiene que ser menor a cualquier vehículo comercial en su tipo” , comentó Sheinbaum Pardo.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que la producción de este automóvil es un reto bastante importante para las y los científicos mexicanos, pero, indicó, "estamos seguros o segura, que lo van a cumplir".

MB

