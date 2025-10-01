Visa de EU: ¿Cuándo te tocaría cita si realizas tu trámite en octubre?

Iniciar el proceso para obtener una visa estadounidense puede parecer sencillo, pero en realidad implica una serie de pasos que requieren muchísimo tiempo. Si estás por comenzar tu trámite en octubre de este 2025, es fundamental que tomes a consideración las futuras fechas. A continuación, te presentamos el calendario de las más próximas.

Uno de los elementos más importantes es la demanda de solicitudes. En temporadas vacacionales o fechas de eventos internacionales, los tiempos de espera para obtener una cita pueden extenderse considerablemente. Esto se debe a que los consulados tienen una capacidad limitada para atender solicitudes diarias, lo que genera una acumulación de citas programadas con meses —e incluso más de un año— de anticipación.

Otro punto a considerar es la visa solicitada. Las visas de turista (B1/B2), que permiten realizar actividades recreativas, personales y de negocios no remunerados, suelen tener una alta demanda. Por su parte, las visas de trabajo o estudio tienen tiempos de espera más cortos o más largos, dependiendo del caso.

¿Cuándo te tocaría cita de visado si realizas tu trámite en octubre?

Si inicias tu trámite en octubre de 2025, debes saber que las fechas más próximas disponibles para citas de visa por primera vez se están programando para mediados y finales de 2026. Según el Servicio Oficial de Citas para Visa, estas son las fechas estimadas en diferentes ciudades en México:

Ciudad Juárez: 2 de octubre de 2026.

2 de octubre de 2026. Guadalajara: 2 de octubre de 2026.

2 de octubre de 2026. Hermosillo: 8 de julio de 2026.

8 de julio de 2026. Matamoros: 9 de julio de 2026.

9 de julio de 2026. Mérida: 9 de julio de 2026.

9 de julio de 2026. Ciudad de México: 22 de octubre de 2026.

22 de octubre de 2026. Monterrey: 8 de octubre de 2026.

8 de octubre de 2026. Nogales: 13 de abril de 2026.

13 de abril de 2026. Nuevo Laredo: 30 de junio de 2026.

30 de junio de 2026. Tijuana: 19 de agosto de 2026.

Estas fechas reflejan la alta demanda actual y la necesidad de planificar con mucha anticipación. Si bien pueden variar ligeramente con el tiempo, es recomendable agendar tu cita lo antes posible para asegurar tu lugar en el calendario consular.

