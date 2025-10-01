Ni bien arranca el conteo de octubre —mes del Halloween y del Día de los Muertos en México—, Netflix ha entusiasmado a toda internet al lanzar un nuevo tráiler del "Frankenstein" dirigido por Guillermo del Toro. Aquí te lo presentamos.

El tráiler, que ya había encendido a las redes al revelarse la primera tanda de fotografías promocionales, incluye ahora una narración de voz en off la bestia insurrecta interpretada por el australiano Jacob Elordi.

Junto a Elordi, el nuevo metraje muestra un vistazo a Oscar Isaac en el papel de Victor Von Frankenstein y a Mia Goth, como Elizabeth Lavenza, la futura prometida de Von, además de una magnífica secuencia de los espectaculares sets de escenarios: un barco encallado en la mar, y la crema y nata de una fiesta de salón.

Este es el tráiler final de “Frankenstein”, dirigido por Del Toro

De acuerdo con Variety, “Frankenstein” se arrima al público tras una cálida acogida en el circuito de festivales de otoño. Del Toro presenta una oscura y singular adaptación a la novela Mary Shelley, “Frankenstein o El Moderno Prometeo” que desde ya parece ser la favorita para los Oscar.

La película ya ha recorrido el Festival de Cine de Venecia; el Festival de Cine de Telluride el Festival Internacional de Cine de Toronto. Siendo en este último donde la película quedó como finalista del codiciado premio del público, un galardón clave para brincar al Oscar.

