SEP: ¿Habrá clases este 2 de octubre? Esto dice el calendario

Septiembre nos dejó un mega puente en el que la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendió clases.

Con la llegada de octubre , madres y padres de familia tienen la duda sobre si el día 2 de octubre habrá clases. A continuación te decimos qué es lo que indica el calendario de la SEP.

¿La SEP suspenderá clases este 2 de octubre?

De acuerdo con la SEP, este 2 de octubre no se suspenderán las clases. El calendario enfatiza que sí se llevarán a cabo actividades tanto para alumnos de preescolar como de primaria y secundaria.

No obstante, los planteles ubicados cerca de las zonas donde se llevan a cabo las marchas por el 2 de octubre determinarán si hay clases o no en los turnos matutino y vespertino. A nivel nacional, se ha reiterado que sí hay clases.

¿Cuándo suspenderá clases en octubre la SEP?

En este mes de octubre 2025, el único día de asueto confirmado hasta el momento es el viernes 31, por Consejo Técnico Escolar (CTE), que son reuniones que se realizan el último viernes de cada mes en todo el país.

Se suspenden clases el 2 de octubre para estos estudiantes

Por otro lado, cabe mencionar que, para algunos estudiantes las clases si se suspenderán. Planteles de nivel medio superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han decidido suspender actividades para participar en la megamarcha que se llevará a cabo en en memoria de las y los fallecidos por la Matanza de Tlatelolco en 1968.

