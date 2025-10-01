La embajada de Estados Unidos en México acusó "falta de asignación de fondos", por lo que sus redes sociales no se actualizarán de manera regular, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección.

En sus diferentes redes sociales, la embajada estadounidense, a cargo de Ronald Johnson, refirió que los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos, en las embajadas y consulados en el extranjero continuarán "en la medida que la situación lo permita".

"Debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta de X no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección", señaló.

"En este momento, los servicios programados de pasaportes y visas en los Estados Unidos y en las Embajadas y Consulados de Estados Unidos en el extranjero continuarán durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita. No actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección", agregó.

Para obtener información sobre los servicios y el estado de operaciones, pidió visitar la página travel.state.gov

Este mensaje se puede observar en otras representaciones diplomáticas en otros países, además de México.

