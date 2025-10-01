Estados que tendrán la mayor cantidad de lluvias en la primera quincena de octubre

La primera quincena de octubre traerá condiciones meteorológicas contrastantes en gran parte de México, propias de una etapa de transición entre el verano y el invierno. Se esperan lluvias significativas, posibilidad de ciclones tropicales y marcadas fluctuaciones de temperatura, lo que podría derivar en eventos extremos.

Durante este mes, la atmósfera puede alternar entre sistemas tropicales activos y la llegada de los primeros frentes fríos, lo que genera un escenario complejo: días soleados, calor intenso, lluvias torrenciales, descenso súbito de temperaturas y la posible formación de ciclones tropicales.

Históricamente, octubre y noviembre (así como marzo y abril en primavera) son meses donde confluyen distintos patrones atmosféricos, provocando fenómenos extremos como tormentas eléctricas, granizadas, vientos fuertes, olas de calor y frío repentino. Este año no será la excepción.

Estos son los estados que presentarán la mayor cantidad de lluvia durante la primera quincena de octubre

Entre el 1 y el 7 de octubre, en el centro y sur comenzaría a gestarse un temporal de lluvias, especialmente en la región del Golfo de Tehuantepec, Jalisco y zonas del Golfo de México. A partir del 8 y hasta el 15 de octubre, la interacción entre ciclones tropicales y sistemas frontales podría provocar lluvias abundantes en gran parte del país, extendiéndose desde la Península de Yucatán y el Istmo de Tehuantepec hasta el centro, occidente y norte del país.

¿Qué regiones recibirán más lluvia?

Los estados más propensos a registrar lluvias intensas durante esta primera quincena son:

Occidente y Pacífico Sur

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Centro-Sur y Golfo

Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Sureste y Península de Yucatán

Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En estas regiones se estiman acumulados de entre 70 y 150 mm, con valores puntuales de hasta 350 mm en zonas montañosas. En casos extremos, podrían registrarse más de 400 mm, principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Quintana Roo.

¿Llegará el primer frente frío significativo?

Aunque las temperaturas altas se mantendrán en buena parte del país durante la primera semana de octubre, no se descarta el ingreso de un frente frío acompañado de masa de aire polar en la segunda semana del mes, lo que podría ocasionar un descenso notable de temperaturas en el centro, oriente y norte del país.

Además, se sigue consolidando el regreso del fenómeno de La Niña para el invierno 2025-2026, lo que podría influir en una temporada invernal más fría y con mayor presencia de frentes fríos, además de afectar la distribución de lluvias en lo que resta del año.

Con información de Meteored.

