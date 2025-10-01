Miércoles, 01 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¿Qué descuentos están disponibles para los pensionados del IMSS y cómo obtenerlos?

Aparte de su pensión mensual, los beneficiarios del IMSS pueden disfrutar de descuentos en distintos sectores que contribuyen a mejorar su bienestar

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El IMSS anunció la llegada de descuentos especiales para pensionados, con el fin de aliviar ciertos gastos básicos y mejorar su economía. ESPECIAL

El IMSS anunció la llegada de descuentos especiales para pensionados, con el fin de aliviar ciertos gastos básicos y mejorar su economía. ESPECIAL

Además del pago mensual que reciben los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el organismo público dedicado a brindar atención médica y social a los trabajadores de México abre paso a que sus beneficiarios puedan acceder a descuentos en diferentes áreas clave que los ayuden a elevar su calidad de vida.

Te puede interesar: Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué pasa si no puedo acudir por mi tarjeta en la fecha asignada?

Con esto, los pensionados pueden ahorrar un poco más de sus recursos y permitirse gozar de actividades y servicios básicos sin preocuparse por gastar demasiado.

Por ello, a continuación te compartimos cuáles son los descuentos exclusivos para pensionados del IMSS y cómo pueden acceder a ellos.

  • Transporte público

Las principales líneas de autobuses en México brindan descuentos de entre el 30 % y el 50 % a los pensionados del IMSS en viajes foráneos.

  • Cine y teatro

Cadenas de cine, recintos culturales y de entretenimiento reducen sus tarifas para las personas que presenten su credencial del IMSS en taquilla.

  • Medicamentos

Farmacias del IMSS y farmacias convencionales brindan descuentos en medicinas tanto genéricas como de patente a los pensionados del instituto.

  • Supermercados y tiendas

Algunos establecimientos comerciales ofrecen descuentos exclusivos para los individuos que reciban pensión del IMSS.

  • Hoteles y turismo

Hoteles y agencias de viaje que tienen convenio con el IMSS incluyen a los pensionados en sus programas de tarifas reducidas.

También puedes leer: Beca Benito Juárez: Así puedes crear la Llave MX para hacer el registro

De acuerdo con el instituto, para poder obtener los descuentos señalados, los pensionados deberán consultar los lugares y negocios participantes y presentar únicamente su credencial del IMSS al realizar su compra.

Con esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social reafirma su compromiso no solo con la salud y el bienestar de sus afiliados, sino también reconoce la importancia de establecer un sistema que priorice su estabilidad económica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones