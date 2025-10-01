Por primera vez tras siete años del último cierre de gobierno de Estados Unidos, el país enfrenta un nuevo estancamiento en las negociaciones presupuestales entre los legisladores y la Casa Blanca.

Luego de que demócratas y republicanos no lograron llegar a un acuerdo para aprobar el proyecto de ley de gastos del presidente Donald Trump, la Administración Federal entró, a partir de este miércoles, en un cese que suspenderá actividades consideradas "no esenciales", incluidas investigaciones científicas en salud y alimentos, pone en riesgo millones de empleos y podría derivar en despidos masivos como medida de presión, a fin de que la oposición apruebe los planes presupuestales del titular del ejecutivo y su partido.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), 750 mil empleados federales podrían ser suspendidos de forma temporal, y algunos potencialmente despedidos por la administración de Donald Trump, lo que implicaría una pérdida de ingresos de alrededor de 400 millones de dólares.

En tanto, hasta cuatro millones de trabajadores, incluyendo militares, agentes de seguridad aeroportuaria, controladores de tráfico aéreo, miembros de la Guardia Nacional y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), podrían ser obligados a trabajar sin sueldo.

Estos empleados, al ser considerados esenciales, deben continuar trabajando aun si el cierre se extiende por un periodo prolongado, aunque no perciban un salario. Por el contrario, empleados de agencias como el Servicio de Impuestos Internos (IRS), parques nacionales, de comercio, educación ambiental, salud, entre otros, podrían ver detenidas sus actividades hasta que concluya el cese de la Administración Federal.

Ante este panorama, los servicios al contribuyente podrían retrasarse, la administración de pequeñas empresas podría dejar de aprobar préstamos, mientras que servicios de asistencia alimentaria, educación preescolar financiada con fondos federales, préstamos estudiantiles e inspecciones de alimentos se paralizarían, mientras que los parques nacionales permanecerían cerrados por falta de personal.

Los programas Medicare y Medicaid, si bien cuentan con su propia financiación para el pago de beneficios para personas jubiladas y de bajos ingresos, podrían presentar retrasos en la entrega de beneficios, la suspensión de tarjetas y dificultades administrativas, advirtieron especialistas del Centro de Política Bipartidista de Washington.

También se suspenderían subvenciones e investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), así como los controles de seguridad alimentaria y la vigilancia medioambiental . La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) podría enfrentar largas filas y retrasos en aeropuertos si el personal no se presenta a trabajar por no recibir su salario, como ocurrió en 2018 -2019.

Falta de acuerdos propicia cierre del gobierno

El cierre del gobierno llega tras el rechazo de los republicanos a la propuesta de los demócratas de renovar los subsidios gubernamentales a los seguros de gastos médicos de bajos ingresos, que vencen este año. También exigen revertir los recortes presupuestales al Medicaid realizados por Donald Trump, así como los que se prevén para los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Los republicanos, por su parte, buscan una extensión de los niveles de gasto actuales del gobierno, lo que implicaría aplazar la aprobación del proyecto de la ley de gastos, pues consideran que los recortes que ha hecho el presidente Trump por su cuenta, sin la participación de los legisladores, han sido eficaces, práctica que los demócratas rechazan, pues piden negociar sobre los gastos del gobierno.

Ambos bandos se culpan mutuamente del cierre de la Administración Federal, sin que se vislumbre un acuerdo en el corto plazo. El presidente Donald Trump amenazó con hacer "cosas irreversibles" si los demócratas no llegan a un acuerdo con los republicanos en el Senado. "Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, malas e irreversibles para ellos (los demócratas), como dejar sin empleo a un gran número de personas, recortar programas que les gustan", advirtió.

El vicepresidente JD Vance aseguró que el cierre fue ocasionado porque "los demócratas no hicieron lo correcto" , mientras que el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lamentó la falta de apertura de los republicanos para sentarse a negociar. Además, señaló que las declaraciones de Trump son un "intento de intimidación" para forzar a su partido a aceptar las condiciones que impone el grupo en el poder. "Queremos sentarnos y negociar, pero los republicanos no pueden hacerlo a su manera partidista, donde simplemente dicen: es nuestra manera o la carretera". En el sitio web de la Casa Blanca se lee "Los demócratas han cerrado el gobierno".

Cierres de gobierno de Estados Unidos

De acuerdo con datos del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, desde 1980 se han registrado 15 cierres de gobierno, el más largo de ellos ocurrido durante la primera presidencia de Donald Trump, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, con una duración de 35 días.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO por sus siglas en inglés) estimó que alrededor de tres mil millones de dólares de actividad económica se habían perdido durante este lapso, mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se había reducido en 11 mil millones de dólares, además de que 800 mil empleados federales no cobraron su sueldo por más de un mes.

Otro de los cierres de gobierno ocurrieron en la administración del republicano Ronald Reagan en noviembre de 1981, cuando los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto que contenía recortes realizados por el ex presidente, lo que ocasionó el despido de 241 mil funcionarios federales, aunque fueron contratados de vuelta al día siguiente.

Entre el 6 y 8 de octubre de 1990 también se presentó un cierre de gobierno durante la administración de George W. Bush. El ex mandatario vetó un presupuesto que no incluía rebajas fiscales que había prometido durante su campaña, pero el cese federal ocurrió durante un fin de semana, por lo que tuvo pocas repercusiones.

En los últimos años del siglo XX el demócrata Bill Clinton se enfrentó en dos ocasiones al Congreso, de mayoría republicana, entre el 14 y 16 de noviembre de 1995 y entre el 16 de diciembre de ese año y el 6 de enero de 1996. Alrededor de un millón de empleados federales fueron despedidos temporalmente y los servicios "no esenciales" fueron suspendidos.

Por su parte, el primer cese de la Administración estadounidense de este siglo ocurrió en 2013, en la presidencia de Barack Obama, y tuvo una duración de 17 días. El Congreso rechazaba aumentar impuestos a las rentas altas e implementar la reforma en salud conocida como Obamacare.

Por último, el presidente Donald Trump ha enfrentado tres cierres de gobierno en sus dos periodos presidenciales. Los primeros tres ocurrieron en 2018. El primero duró tres días, del 20 al 22 de enero, y fue originado por la insistencia demócrata de incluir apoyos económicos a personas migrantes, sobre todo para los menores conocidos como "dreamers"; el segundo duró apenas una horas en febrero de ese año, mientras que el último, el ya mencionado, concluyó el 25 de enero de 2019 tras alcanzar un acuerdo temporal entre los demócratas y republicanos.

El mandatario exigía la aprobación de fondos para la construcción del muro fronterizo, algo que la oposición rechazó tajantemente. Las negociaciones finales no incluían este punto, por lo que Trump declaró en marzo de ese año una emergencia nacional para financiar el proyecto.

Duración en días de los cierres de gobierno:

Noviembre 1981 – 2 días

Septiembre 1982 – 1 día

Diciembre 1982 – 3 días

Noviembre 1983 – 3 días

Septiembre 1984 – 2 días

Octubre 1984 – 1 día

Octubre 1986 – 1 día

Diciembre 1987 – 1 día

Octubre 1990 – 3 días

Noviembre 1995 – 2 días

Diciembre 1995 - 21 días

Septiembre 2013 – 16 días

Enero 2018 – 3 días

Febrero 2018 – 1 día

Diciembre 2018 – 35 días

