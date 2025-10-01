Pese a la sequía, el Gobierno de México no tendrá dificultades para entregar agua a Estados Unidos a finales de este mes que acaba de iniciar, y así resolver la polémica sobre el Tratado de Aguas de 1944, ante la advertencia de sanciones del presidente estadounidense, Donald Trump, según anunciaron autoridades gubernamentales.

"No vamos a tener ninguna dificultad para cumplir con ese compromiso y después, con base en los escurrimientos y en las condiciones que se viven de ambos lados, vamos a establecer un mecanismo para poderlo regularizar", señaló Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante "La Mañanera del pueblo" en Palacio Nacional.

El funcionario recordó que se tienen comprometidos alrededor de 2 mil 157 millones de metros cúbicos por quinquenio, aunque reconoció que debido a las extremas sequías que se vivieron en los últimos años se han tenido problemas para que se pueda entregar ese monto.

"Sin embargo, a partir del diálogo se estableció un acuerdo para la entrega de agua, que estableció una cantidad de agua que tendríamos que entregar a finales del mes de octubre, principios de noviembre. Entonces, no vamos a tener ninguna dificultad para cumplir ese compromiso", insistió.

Sobre eso, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que se tiene comunicación permanente con las autoridades de Estados Unidos y todos los gobernadores de los estados fronterizos están de acuerdo con el proceso.

Por ello, reiteró que no habrá ningún problema para entregar el agua a EU.

"Se espera todavía en esa zona del país lluvias importantes. Entonces, pensamos que no va a haber problema", zanjó.

México debe entregar a EU entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua en el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2025, para cumplir y resolver la polémica sobre el Tratado de Aguas de 1944.

El acuerdo binacional establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos que comparten en la frontera, mientras los mexicanos se quedan con 9 mil 250 millones de metros cúbicos, casi cuatro veces más.

El Gobierno de México, que ha argumentado que la sequía en la frontera le impedía entregar las cantidades establecidas, ha sostenido que Estados Unidos ha coincidido en que el acuerdo ofrece beneficios para ambos países, "por lo que no se considera necesaria su renegociación".

