Acoso sexual: En reto viral de TikTok, descubre a acosador en supermercado

Una visita al supermercado de una joven que terminó descubriendo a un acosador tras sumarse a un reto que hace eco en TikTok y que consiste en colocar un teléfono celular en el bolsillo del pantalón para grabar cuantas personas miran el trasero, se ha vuelto viral.

"Quise hacer el tiktok donde se ponen el celular atrás del pantalón para ver cuantos te miran y no creerán lo que pasó (sic)", detalla la usuaria @lelenguadeperros. Las imágenes habrían sido captadas en una tienda Chedraui, según la descripción del video.

Casi al final del video aparece un hombre, supuestamente mirando algunas frutas, pero saca su teléfono celular para tomar fotografías a la joven mujer sin su consentimiento; usuarios de inmediato reaccionaron a la lamentable escena captada, lamentando que se trata de una situación que enfrentan muchas mujeres de manera frecuente.

"Aquí llega este viejo rabo verde disque queriendo agarrar una naranja no agarra nada después se pasa a las manzanas para después disque disimuladamente tomarme una foto e irse qué horror jajajaja (sic)", comparte la mujer. Tras tomar la fotografía el hombre se retira del lugar.

La publicación del video también sirvió para que otros usuarios de TikTok compartieran experiencias similares y algunas recomendaciones al respecto, pues hay quienes aseguran que al verse en dicha circunstancia de inmediato acudieron con personal de seguridad del supermercado, quien atendió el llamado de clientas.

"A mí me pasó con una amiga nos tomo fotos, lo reporte con seguridad y se lo llevó la policía CHICAS SIEMPRE ACTUEN RÁPIDO (sic)", invitó Monse Ramos. "Alguna vez me tocó con una amiga y yo si hice que borrara todas las fotos que tomó en frente de mí y luego le dije a la policía", compartió OzvaldoZen. La joven responde además a quienes la critican por no haber actuado al momento: "Por qué vi el video al final de las compras y ya no lo encontré", comenta en respuesta a luphita carrera.

Algunos se tomaron el video como tema de burla, a quienes otras víctimas y usuarios respondieron lamentando la falta de empatía y problemas que pueden tener dichas personas para burlarse de la situación en que muchas mujeres en México se encuentran frente al acoso sexual.

El video fue compartido en la red social de videos el pasado mes de febrero, pero se ha mantenido como tema de conversación en Internet desde el pasado 19 de febrero, fecha en que fue publicado, debido a las reacciones que ha despertado lo que en el material se aprecia. Hasta el momento no se ha dado a conocer alguna actualización con respecto a si se presentó alguna denuncia o se puso en marcha la búsqueda del hombre que tomó la fotografía a la joven mujer.