A Karla le levantaron la falda cuando se iba subiendo al camión en Guadalajara. Un hombre se aprovechó de que ella estaba pagando su pasaje para intentar tocarla. Y a pesar de que fue a la vista de todos, nadie dijo nada, nadie la ayudó. Se quedó parada todo el trayecto con el susto y el coraje hasta que llegó a su trabajo.

"Cuando ando en la calle sola no uso faldas ni shorts porque no me siento segura, ya cuando salgo con mi esposo sí me doy esa libertad": Viridiana

Pese a los avances que ha concretado Jalisco para contener la violencia de género, que incluyen reformas legislativas, la puesta en marcha de dos Centros de Justicia especializados e incluso cambios reglamentarios a nivel municipal, el combate al acoso sexual contra las mujeres sigue siendo una simulación.

Siete de cada 10 mujeres han sido acosadas sexualmente en el Estado, de acuerdo con la encuesta elaborada por la organización Jalisco Cómo Vamos (2018). La calle, el transporte público y las paradas de camión son los lugares donde las mujeres dijeron que más frecuentemente son acosadas.

Desde 2008, el Código penal de Jalisco señala que se castiga con hasta cuatro años de prisión a quien "con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo".

Pero la batalla en contra de este delito es solamente una simulación si se revisan los resultados de las autoridades. Aunque en la última década dos mil 589 víctimas (93% son mujeres) han denunciado ante la Fiscalía de Jalisco hostigamiento y acoso sexual, solamente ha habido tres sentencias de 2012 a 2021.

“No está sirviendo que el acoso sexual sea un delito, las autoridades deben preguntarse qué está fallando, si la forma de reaccionar o que hay mucha burocracia para denunciar": Laura

Los datos mencionados se obtuvieron por medio de respuestas de información vía ley de transparencia, en las cuales también se da a conocer que al menos 372 de las víctimas eran menores de edad.

Expertas y mujeres entrevistadas coincidieron en que urge generar estadísticas certeras de la incidencia del acoso sexual y los lugares donde se comete para poder mejorar la estrategias para combatirlo, castigarlo y atender a las víctimas.

Ni siquiera el Centro de Justicia para las Mujeres, que depende de la Fiscalía de Jalisco, informó el número de mujeres atendidas por acoso sexual, pues respondió vía transparencia que sólo registran en general los casos de violencia sexual sin especificar si son violaciones, acosos, abusos, hostigamientos, entre otros.

Sólo se informó que apoyan en ese centro especializado, ubicado en la Colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, a un promedio de 9 mujeres que sufrieron alguna forma de violencia sexual cada semana.

Acoso y hostigamiento sexual en Jalisco en una década Año Víctimas 2012 125 2013 117 2014 108 2015 158 2016 318 2017 289 2018 386 2019 375 2020 341 2021 372 Total: 2,589

Acoso sexual en Jalisco: La simulación de una batalla

—Falta una estrategia metropolitana para castigar el acoso sexual

Aunque desde 2019 ayuntamientos como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga hicieron modificaciones a su reglamento para castigar como una falta administrativa el acoso sexual callejero, los municipios de la metrópoli no tienen una estrategia homologada para combatir esta problemática.

“No se le da importancia desde la Policía, porque lo minimiza. Pareciera que si no te violaron o no te mataron no pasó nada, por eso no denuncian”: Barah

Al respecto, Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), recalcó que la autoridad está obligada a generar un plan homologado para tener estadísticas certeras y poder ofrecer atención oportuna a mujeres violentadas.

“No solamente es que pensamos si funcionaría o no (una estrategia homologada), es obligación de las autoridades articularse, vincularse sobre todo porque tiene que ver con la atención institucional para las niñas y mujeres víctimas de estas violencias”.

Añadió que “es un absurdo que estando en la zona metropolitana un municipio tenga un tipo de disposiciones que no tiene otro, cuando están tan cercanos, cuando forman parte de la misma zona metropolitana”.

—Sancionan a 34 acosadores con arresto o miles de pesos

El 12 de abril de 2019, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó sancionar con 36 horas de arresto o multas que van de las 30 a los 60 Unidad de Medida y Actualización (hasta 5 mil 080 pesos) a los hombres que acosen a mujeres en las calles.

Desde entonces, y hasta febrero de este año, de acuerdo con información obtenida vía ley de transparencia, la Policía de Guadalajara ha detenido a 34 personas por acosar sexualmente a alguna mujer en las calles del municipio.

Un total de 19 hombres fueron sancionados con el arresto de 36 horas, 12 más prefirieron pagar una multa de miles de pesos, uno de ellos era menor de edad y fue entregado a sus familiares, uno más hizo trabajo social y el último tomó un curso de concientización.

El monto de las multas las establece el juez municipal, aunque el tope es de 5 mil 080 pesos.

La más alta hasta el momento la pagó un joven de 20 años de edad por cuatro mil 348 pesos, tras haber sido señalado de acoso el 25 de marzo de 2020 por una mujer de 36 años.

—Zapopan contempla multas, pero no las aplica

Aunque también desde 2019 el Ayuntamiento de Zapopan hizo modificaciones a su reglamento de Policía para multar o arrestar hasta por 36 horas a los acosadores de mujeres, el municipio no ha aplicado ninguna sanción desde esa fecha, según informó por medio de una respuesta vía ley de transparencia.

“La Dirección de Juzgados Municipales no tiene datos de algún juez municipal o algún detenido o retenido por la falta administrativa de acoso sexual callejero, informó”.

Sin embargo, como delito de acoso sexual, estipulado en el Código penal del Jalisco, sí dio cuenta de 52 reportes y sólo un detenido en 2020.

—Tlaquepaque tampoco genera estadística

El Ayuntamiento de Tlaquepaque informó vía ley de transparencia que, de 2019 a la fecha, sólo ha recibido ocho reportes por acoso sexual en su municipio, los cuales fueron hechos por las víctimas mediante llamadas a cabina de la Comisaría o al número 911.

Pero la Policía de Tlaquepaque dijo desconocer detalles de los hechos delictivos como el sexo y la edad de las víctimas; tampoco tiene detenidos por ese delito en ese periodo.

—Más de 100 reportes de acoso en Tlajomulco

Tlajomulco de Zúñiga también estableció en su Reglamento de Policía y Buen Gobierno, desde agosto de 2019, el castigar el acoso sexual callejero con multas entre los mil 924 y los siete mil 697 pesos.

De acuerdo con el área de Transparencia del Ayuntamiento, desde entonces su Comisaría ha recibido y atendido al menos 131 reportes de acoso sexual ocurridos en la vía pública, principalmente en colonias como Paseo de los Agaves, Santa Cruz de las Flores, Valle de los Encinos, Chulavista y Santa Fe, entre otras.

Sin embargo, según la estadística dada a conocer por la alcaldía, sólo en siete de los casos se procedió a la detención del acosador, aunque no se dieron a conocer sanciones.

—En Tonalá "no existe" el acoso

El 4 de mayo de 2020 el Ayuntamiento de Tonalá aprobó reformar su Reglamento de la Policía y Buen Gobierno, con la finalidad de establecer en él el acoso sexual callejero como una falta administrativa sancionable.

Un acosador puede entonces ser acreedor a una sanción económica de entre los mil 924 pesos a los 14 mil 433 pesos o 36 horas de arresto.

Aún con lo anterior, en el municipio de Tonalá no existe el acoso sexual en sus estadísticas, pues señaló por transparencia que, tras "una búsqueda exhaustiva", la Comisaría de este municipio no tiene ni un solo reporte hecho por este delito ni detenidos.

—Ignoran línea para denunciar acoso sexual

La Policía de Guadalajara lanzó en 2017 una línea exclusiva para reportar el acoso sexual callejero y atender de manera prioritaria a las víctimas, pero ya quedó olvidada.

En línea especializada 12-01-65-07 no ha habido reportes desde su puesta en operación a pesar de que se encuentra activa y vigente las 24 horas del día, según informó vía ley de transparencia la Comisaría tapatía.

“Es triste porque no se ve a las autoridades tomando en serio el asunto, aunque las mujeres también deben comenzar a hacerlo, a tomarlo en serio, a alzar la voz”: Lilian

En el primer año de la línea, la administración pasada había informado que sí se habían recibido 64 llamadas de denuncia por acoso sexual callejero. La mayoría llamaba desde zonas como el Centro Tapatío, Providencia, Arcos Vallarta y el oriente de la ciudad, sin embargo, estos reportes hoy son desconocidos por el Ayuntamiento tapatío.

La Comisaría de Guadalajara aseguró que el propósito de la estrategia era reforzar la línea para darla a conocer en las colonias donde se presentan estas conductas con mayor frecuencia, pero no se ha difundido en la ciudadanía.

Radiografía del acoso sexual en Jalisco 7 de cada 10 mujeres han sido acosadas sexualmente en Jalisco, según la última encuesta de Jalisco Cómo Vamos. 1 sentencia solamente por acoso sexual en la última década en el Estado. 2 sentencias por hostigamiento sexual en el mismo periodo. 5,080 pesos es el costo máximo de la multa en Guadalajara por acoso sexual callejero. 36 horas de arresto es el castigo que pueden recibir los acosadores en Guadalajara y Zapopan. 2,589 víctimas de hostigamiento y acoso sexual en la última década. 34 hombres sancionados con multa o arresto por acosar mujeres en Guadalajara en los últimos tres años. 9 mujeres cada semana buscan atención por violencia sexual en el Centro de Justicia para las Mujeres.

—¿Qué dice el Código Penal de Jalisco?

“Comete el delito de acoso sexual el que con fines o móviles lascivos asedie o acose sexualmente a otra persona de cualquier sexo, al responsable se le impondrá sanción de uno a cuatro años de prisión”.



—¿Dónde denunciar el acoso sexual?

En la línea de la Policía de Guadalajara 12-01-60-70

En la línea exclusiva para el acoso sexual callejero en Guadalajara 12-01-65-07

En la línea de Zapopan para atender a víctimas de violencia de género 33-36-36-83-89

En la Policía de Tlaquepaque 33-30-50-30-50

En la Policía de Tlajomulco 33-3-283-45-45

En la Policía de Tonalá 33-35-86-61-00

En la línea 911 en cualquier municipio del Estado

en cualquier municipio del Estado Mediante los botones de pánico de las cámaras del C5 en calle, y decir al operador u operadora la frase “Soy Código Violeta”.

En el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en Álvaro Alcázar 5869, entre Ignacio Ramos y Circunvalación, Colonia Jardines Alcalde.

—Voces de mujeres

Nitzia

“Saliendo del trabajo, afuera de un mercado, cuatro señores me empezaron a gritar de cosas. Tengo que estar acompañada para salir después de las siete de la noche y trato de usar pantalones y no faldas”.

Nancy

“Cuando voy en la calle los hombres se me quedan viendo y me empiezan a decir cosas. No me siento segura afuera y la autoridad no le toma importancia”.

Viridiana

“En el transporte público los hombres se me pegan y busco la manera de cubrirme o moverme y ninguna persona me ayuda a detener eso”.

Cristina

“Nadie hace nada, las personas en el transporte público ven que te acosan y no te ayudan. No me siento segura caminando en la calle ni de día ni de noche. A cualquier hora ves personas que te gritan, te miran muy feo. No puedo estar vestida de la manera que yo quiero libremente porque te dicen de cosas”.

Ilustración: EL INFORMADOR/ E. VICTORIA

ESPECIALISTAS

—Con acoso sexual, buscan quitarlas del espacio público

El acoso y el hostigamiento sexual han tenido históricamente la función de desalentar la presencia de las mujeres en el espacio público, explicó Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

"Cuando las mujeres irrumpen en el espacio público en trabajos, escuelas, en las calles de distintas maneras, la forma de desalentarlas es a través del acoso y del hostigamiento sexual y laboral. Es una forma de decirles tú no perteneces aquí, vete porque vas a estar viviendo estas violencias". (LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ)

— Acoso sexual deja secuelas psicológicas

El acoso sexual es una agresión a la mujer que la pone en situaciones de vulnerabilidad que afectan su estado de ánimo, sus emociones, y su rutina.

De acuerdo con la maestra en psicología de la salud, Giovana Cortés Campos, el acoso sexual callejero en sus distintas maneras puede ocasionar secuelas psicológicas que modifican las formas en las que se desenvuelven en la vida diaria, desde cambiar sus rutas habituales, su forma de vestir, e incluso, desacreditar su cuerpo. (LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ)

—¿Qué hacer en caso de acoso en sexual en la calle?

La maestra en psicología de la salud, Giovana Cortés Campos, recomendó que en caso de que una mujer llegue a ser acosada sexualmente en la calle no confronte al agresor y trate de moverse a un lugar donde haya más personas que pudieran ayudarla, como en paradas de camión o negocios cercanos.

Además, existe la estrategia “Código Violeta” con la finalidad de ayudar a las mujeres víctimas de acoso sexual callejero.

Pero, ¿qué es y para qué sirve el código Violeta? (LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ)

Ilustración: EL INFORMADOR/ E. VICTORIA

HISTORIAS

—La persiguió un hombre con el pene por fuera

A Belén la persiguió un hombre con el pene por fuera en Guadalajara. Iba caminando y viendo su celular como cualquier joven cuando un hombre se creyó con el derecho de aparecerse frente a ella para violentarla.

Un domingo al mediodía en junio de 2021: Una camioneta siguió lentamente a Belén y se le emparejó por la izquierda mientras caminaba por una banqueta en la colonia Country Club.

--¿Disculpa, para llegar a Centro Magno?, le gritó una voz masculina desde una camioneta color arena... (LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ)

—La acosan por más de tres años y teme salir

A sus 11 años, Alejandra acudía a entrenar a un equipo de porristas que practicaba en un parque al Oriente de Guadalajara. Era muy pequeña, pero recuerda que había un joven de unos 19 años que entrenaba parkour y que siempre la veía "de manera extraña".

Comenzó a aparecerse en todos los lugares que ella frecuentaba: “Si iba a la escuela por la mañana él estaba ahí, igual a la salida, así como en sus entrenamientos”. Pero un día algo pasó... (LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ)

—“Cuando volteé se estaba masturbando”

Era un sábado de 2019 cuando Lorena quedó de reunirse con sus amigas en un restaurante de Tlaquepaque para platicar con ellas después de un tiempo de no verse.

Estacionó su automóvil sobre la Calle Reforma, unas cuadras arriba del restaurante. No había caminado ni una cuadra, cuando un hombre comenzó a seguirla a bordo de una camioneta, le empezó a hablar, pero ella no volteó y siguió caminando recto... (LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ)

—“Me culpé por esperar el camión tan tarde”

Era domingo, Lilian había salido de trabajar, pasaban las nueve de la noche. Se encontraba en una parada del camión en la Glorieta de la Estampida en Guadalajara, luego de esperar por un buen rato pasó su autobús, pero como venía lleno decidió esperar a ver si pasaba uno más vacío.

Estaba oscuro. No se dio cuenta en qué momento salió un hombre de la nada y se le acercó.. (LEER LA NOTA COMPLETA AQUÍ)