La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad durante la etapa previa a la pensión universal; este ciclo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar que arrancó este pasado 7 de octubre y terminará el 7 de noviembre, corresponde a las personas que realizaron su registro en agosto.Para poder recoger el plástico y empezar a recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarse en el lugar y hora asignados en el mensaje SMS que te debe llegar y portar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar.Entre los documentos que piden con mayor insistencia están la identificación oficial (original y copia) y el talón de registro —conocido también como “talón morado”— que se entregó al concluir el trámite de inscripción; además, en el módulo se solicitará tomarse una fotografía que confirme la entrega del plástico.“Entregaremos casi 2 millones de tarjetas, a las mujeres que se registraron a esta pensión, en el mes de agosto. En la página de la Secretaría de Bienestar se publicará el buscador con CURP para que puedan consultar el día, hora y lugar; pero también les vamos a mandar un mensaje SMS al celular que nos dejaron como medio de comunicación para decirles el día de su cita”, comentó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel en una de las conferencias mañaneras.Si por alguna razón no recibiste el mensaje SMS, también puedes consultar con tu CURP el día, la hora y el lugar para recoger tu tarjeta.*Con información de SUN*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV