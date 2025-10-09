La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad durante la etapa previa a la pensión universal; este ciclo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar que arrancó este pasado 7 de octubre y terminará el 7 de noviembre, corresponde a las personas que realizaron su registro en agosto.

¿Qué documentos debes presentar para recoger la tarjeta?

Para poder recoger el plástico y empezar a recibir los depósitos bimestrales es indispensable presentarse en el lugar y hora asignados en el mensaje SMS que te debe llegar y portar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar.

Entre los documentos que piden con mayor insistencia están la identificación oficial (original y copia) y el talón de registro —conocido también como “talón morado”— que se entregó al concluir el trámite de inscripción; además, en el módulo se solicitará tomarse una fotografía que confirme la entrega del plástico.

Paso a paso:

Verifica la fecha, hora y módulo asignado en la comunicación que recibiste vía SMS (o consulta en los módulos oficiales).

Lleva identificación oficial vigente en original y copia (INE, pasaporte, cédula profesional) y el talón morado de registro.

Si cuentas con CURP, comprobante de domicilio o acta de nacimiento, llévalos también; algunos módulos los solicitan para validar datos.

Acude personalmente: en la entrega típica te tomarán una fotografía para acreditar la entrega del plástico; si no puedes presentarte, consulta el procedimiento oficial antes de enviar a un tercero.

Revisa la tarjeta al recibirla (nombre y folio) y conserva el sobre sellado hasta confirmar el primer depósito.

Buscador con CURP

“Entregaremos casi 2 millones de tarjetas, a las mujeres que se registraron a esta pensión, en el mes de agosto. En la página de la Secretaría de Bienestar se publicará el buscador con CURP para que puedan consultar el día, hora y lugar; pero también les vamos a mandar un mensaje SMS al celular que nos dejaron como medio de comunicación para decirles el día de su cita”, comentó la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel en una de las conferencias mañaneras.

Si por alguna razón no recibiste el mensaje SMS, también puedes consultar con tu CURP el día, la hora y el lugar para recoger tu tarjeta.

