Sheinbaum adelanta detalles de la Ceremonia del Grito en el Zócalo; esto dijo

Sheinbaum habló en su conferencia matutina de este lunes, sobre quiénes serán los invitados a la Ceremonia del Grito de Independencia

La Mandataria habló sobre cómo se vivirá el 15 y el 16 de septiembre. EFE / M. GUZMÁN / SUN / ARCHIVO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la Ceremonia del Grito de Independencia, la noche del próximo 15 de septiembre, será muy austera.

Adelantó que esencialmente invitará a los integrantes de su gabinete.

"Va a ser una ceremonia muy austera, muy muy austera. Esencialmente va a ser el gabinete, el gabinete legal", detalló en conferencia de prensa matutina de este lunes.

A pregunta expresa, Sheinbaum explicó que en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en las calles de la Ciudad de México se invitará a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como a embajadores.

La semana pasada, Sheinbaum anunció que será La Arrolladora Banda El Limón, el grupo musical que amenizará los festejos en la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

