La creadora de contenido Marian Izaguirre, de 23 años y con casi cuatro millones de seguidores en TikTok, fue ubicada con vida en Morelia, luego de permanecer desaparecida por cinco días. Tras su localización, la joven fue llevada a un hospital para recibir atención médica, mientras la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con las autoridades, su hallazgo se realizó la noche del 6 de septiembre de 2025, en una zona de la capital michoacana. Paramédicos le brindaron apoyo inicial antes de trasladarla a un centro hospitalario. No obstante, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud ni el sitio exacto donde fue encontrada . La confirmación oficial llegó el 7 de septiembre, poniendo fin a la incertidumbre generada desde el 1 de septiembre, día en que fue vista por última vez en Uruapan.

Antecedentes de la desaparición

Según los reportes, Flor Marian Izaguirre Pineda salió de su casa en Uruapan tras una presunta discusión familiar. Versiones oficiales, respaldadas por declaraciones del alcalde Carlos Manzo, señalan que la joven dejó el municipio por decisión propia y sin llevar consigo su teléfono celular, lo que dificultó que alguien pudiera localizarla. Su última aparición pública ocurrió alrededor de las 18:00 horas del 1 de septiembre, cuando abordó un automóvil KIA Río rojo rumbo a la carretera libre a Pátzcuaro.

Ante la ausencia de información, la familia solicitó la intervención de las autoridades. Se activó la Alerta Alba y se emitió una ficha de búsqueda con características físicas y la vestimenta que llevaba ese día. También se estableció coordinación con el gobierno municipal para impulsar la búsqueda y recopilar datos sobre los momentos previos a su desaparición.

Las indagatorias revelaron que Izaguirre se hospedó en un hotel de Morelia durante varios días. En ese mismo lugar fue hallado el vehículo en el que salió de Uruapan. Con su localización, la joven quedó bajo resguardo médico, en tanto continúan las diligencias para esclarecer los motivos de su ausencia y descartar que haya existido algún delito.

Hasta ahora, la Fiscalía de Michoacán no ha difundido información adicional sobre la condición física de Izaguirre ni sobre las causas que la mantuvieron incomunicada. La dependencia ha subrayado que la investigación permanece abierta y que todas las líneas de indagación se mantienen vigentes.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Nacida el 13 de noviembre de 2001, Marian Izaguirre se ha consolidado como una de las influencers mexicanas con mayor alcance. En TikTok suma más de cuatro millones de seguidores, con videos relacionados con moda, estilo de vida, humor y tendencias. En Instagram reúne más de 321 mil seguidores y en 2023 lanzó su sencillo pop “Boom Boom”. Además, protagonizó la serie cómica “Súper agente Izaguirre” y ha participado en diferentes contenidos virales que aumentaron su popularidad.

